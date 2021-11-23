2022台北市長選戰網路民調最新結果顯示，藍委蔣萬安支持度為39.7%，衛福部長陳時中的支持為28.2%，但對比同個網路媒體去年9月民調顯示，蔣萬安為37.4%，陳時中35.1%，顯然陳時中支持度一路下滑，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，陳時中距離台北市的目標越來越遠。

吳子嘉昨（22日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，陳時中的民調下滑，跟其最近不順有關係；吳稱，最近有些關於陳時中無罩高歌影片流出，很明顯就是陳時中內部有敵人，否則怎會有陳時中沒有載口罩高歌的影片跑出來，這就是民進黨內鬥開始了。

這時主持人劉寶傑問，所以真的按照民進黨現在傳出的說法是，因為醫福會執行長王必勝當時處理疫情，深獲陳時中的信任，所以王必勝來接衛福部長的位置，大家覺得疫情能夠穩住，也能讓陳時中跳出去拚台北市長時，但沒到此時竟然有人把局給掀桌了。

吳子嘉直言，看來是往破局的時勢發展，而且現在歐洲疫情又開始爆發，台灣邊境又不敢開放，所以在這個情況下，陳時中還能選台北市長嗎？按照目前的情況，還有媒體的民調看起來，陳時中距離台北市的目標越來越遠。