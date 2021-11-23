渣打銀行最新調查報告「未來貿易2030：趨勢和市場」預測，全球出口貿易將於未來10年幾乎翻倍，由17.4兆美元增加至29.7兆美元。其中，大陸將成為全球出口貿易增長的最大動力。

報告指出，大陸是全球出口貿易增長的最大動力，預計出口平均每年增長超過7％，至2030年超過5兆美元。香港則是全球出口增長的主要動力之一，預計出口平均每年增長近6％，至2030年超過9390億美元。

此外，調查顯示，三成國際企業目前已經或計劃在未來5至10年於香港進行採購，中國大陸、日本和美國將是香港主要的出口貿易走廊，於2020年至2030年期間平均每年增長超過4％。

渣打大中華及北亞地區金融交易業務部貿易及流動資金融資主管陳翠珊表示，報告預測全球貿易將翻倍增長，有力證明儘管全球化近年受到挑戰，步伐仍然前進。在區域貿易增長之際，未來的貿易仍然會跨越洲際。其中，受惠於大陸強勁的出口增長，香港將繼續是全球主要的貿易樞紐。