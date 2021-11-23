富邦投信旗下「富邦特選高股息ETF」是以貼近實際配息結果來篩選成分股的高股息ETF，由於其追蹤指數「特選臺灣高股息30指數」過去10年平均股利率回測結果高達近10％，引起存股族投資人關注，該ETF將於12月6日起正式展開募集。

「富邦特選高股息（00900）ETF」擬任經理人楊邦珩表示，近3年高股息相關指數如雨後春筍般增加，觀察2018~2020年間5支高股息指數表現，可以發現「特選臺灣高股息30指數」平均股利率為10.94％、年化總報酬率更高達13.3％，皆為高股息相關指數之冠，顯示以貼近實際配息結果來篩選成分股的選股邏輯，確實能夠提升投資組合的表現。

楊邦珩指出，「特選臺灣高股息30指數」有三大特色，第一是鎖定真正高股息的公司，第二是有效掌握除權息旺季行情，第三則是捕捉除權息旺季後配息。首先，一般高股息指數對於個股現金股利率計算，有的使用歷史配息資訊，有的透過預測未來股利表現。而特選臺灣高股息30指數的做法則是，針對已經宣告配息資訊的公司，當然使用最新公告的資訊；對於尚未公告的公司，則是使用最新的財報以及過去股利發放率計算。此種貼近實際狀況的計算方法，能夠降低過去不代表未來、預測失準的可能性。

第二，為了增加高股息公司除息參與度，特選臺灣高股息30指數成分股在4月進行選股調整的時候，除了以股利率高低作為當然標準外，還會優先納入除息日在7月中以前的股票；待7月中進行第二次成分股調整時，就會把投資組合中已經除息的股票刪除，再進一步納入尚未除息且配息率相對高的公司。這樣的選股設計，有別於一般高股息指數，可大幅提升高股息股票的除息參與度。

第三，特選臺灣高股息30指數成分股在每年12月進行第三次調整選股時，則會優先納入季配息或半年配息的公司，讓指數在台股除息旺季之後，每年12到隔年4月期間，還能夠參與上述公司的除息。

楊邦珩強調，配息型商品一直以來受到台灣投資人的喜愛，加上台股來到近萬八之際，高檔波動難免，因此擁有高股利的股票或投資商品，更成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。富邦特選台灣高股息30ETF未來將採取季配息，募集期間申購僅需要新台幣15000元起，輕鬆就能入手，富邦投信也推出網銀開戶的便利服務，即使宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，只要1個工作日內就能完成，建議有興趣申購但尚未在富邦投信開戶的投資人，近期可提前先辦理網銀開戶，歡迎投資人多加利用。