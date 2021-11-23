大S與汪小菲十年前閃婚，兩人在海南島舉行婚禮，廣邀親友，但要求賓客需保密，不得上傳影音，未料受邀的搜狐CEO張朝陽在場中同步轉播了不少照片，讓大S與汪小菲事後發聲明要求道歉，否則不排除提告，張朝陽當時則回應因沒被告知不能上傳照片，不認有錯，近日大汪十年婚姻告終，張朝陽在社群網站談及此事，罕見回應：「我當年做得不對，早就道過歉了」。

大S和汪小菲兩家人當年到海南島辦婚宴，由於台灣媒體沒被受邀入內拍攝，曾導致記者們一陣抗議，後來大、汪派親友團柳翰雅、蔡康永、徐熙娣、范瑋琪、陳建州、ELLA、王宏恩出面滅火，張蘭也三度親上火線，更讓外界質疑的是搜狐CEO張朝陽受邀觀禮，導致搜狐網上當時有不少大汪婚禮的獨家照片，對此，當時大S發出律師信，嚴正要求張朝陽道歉。

張朝陽當年拒絕跟大S、汪小菲道歉。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大S、汪小菲當時聲明表示，為了讓婚禮低調圓滿進行，事前就提醒賓客不可以外流細節和照片，但張朝陽卻對外發送不少相關照片，明顯侵權，也使關心他們婚禮的媒體產生誤解，傷害了大S和汪小菲的名譽權，要求張朝陽需致歉，否則提告。

張朝陽如今看到大汪離婚，態度大轉稱已經道過歉了。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

而張朝陽當時也不認輸，在微博回應自己並未被告知照片不能上傳，且當他被告知不能拍照後，也立即停止動作，因此在法律與朋友道義上不算有過錯，不願意道歉，事發後張朝陽受訪稱沒因此事影響與汪小菲的感情，並表示自己這趟去參加婚禮是「見證了愛情」。

微博網友則發現，大汪最近離婚，「昔日仇人」張朝陽也出聲：「OK，知道了」，有人虧他說：「老闆再搞個離婚直播吧？有始有終，當年結婚直播也很給力的」，張朝陽態度反轉回應：「我當年做得不對，早就道過歉了」，其他人則說：「這人也是奇怪，說了保密不能拍，不光拍了還發出來，我是新娘我也生氣」、「他到底懂不懂尊重別人啊」。