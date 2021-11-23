玄鳳鸚鵡飛出門 暖警協助小小鳥兒回家

玄鳳鸚鵡「點點」22日晚間趁家人打開門，小鸚鵡跌跌撞撞的飛出家門，讓家人心急如焚，幸熱心民眾在北區太平國小附近拾獲趕緊將牠帶到台中市警二分局育才派出所，小鸚鵡不怕生輪流在員警身上撒嬌，讓員警們都被萌翻了！員警也透過 「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」找到失主，為小鸚鵡找到回家的路。

協助迷途民眾返家，是警察的日常工作，這次主角換成可愛的鸚鵡，22日晚間21時許，一位熱心民眾在北區太平國小附近拾獲一隻超級「卡哇伊」玄鳳鸚鵡，趕緊將牠帶到台中市警二分局育才派出所，小鸚鵡一點也不怕生、相當親人，輪流在員警身上撒嬌，模樣十分療癒。

該名熱心民眾將鸚鵡交給員警後表示要返回彰化住處必須要先離開，細心的警員許珈珈發現小鸚鵡細細瘦瘦的腳上有個腳環，上面有編號，研判小鸚鵡一定是貪玩偷跑出門迷途了，不久前該所才有替柴犬「噗啾」找主人的經驗，許員迅速打開臉書搜尋各大找尋寵物的社團，果然在「小小鳥兒要回家-公開協尋社團」裡面看到走失地點、毛色特徵都符合的協尋PO文，順利聯繫到主人張小姐。

張小姐帶著就讀國中的女兒飛奔到派出所，張小姐說寶貝玄鳳鸚鵡「點點」還是「小北鼻」，還飛不遠也不會說話，但相當親人，平時在家中都自由活動，捨不得將牠關在鳥籠中，22日晚間趁家人打開門，小鸚鵡跌跌撞撞的飛出家門，等家人們回過神驚覺「點點」不見了都心急如焚，讀國中的女兒還急哭了，幸好鄰居建議可以在臉書協尋寵物鳥的社團PO文，又遇上熱心民眾及積極熱心的員警幫忙，否則當晚氣溫驟降，後果真不敢想像。

分局長陳家銘表示，警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容及處置，若民眾拾獲活體動物時一般員警會聯絡動保處，此次員警深知現今網路社團力量大，果然迅速替鸚鵡找到主人，提醒養鳥的民眾除了加裝特色腳環以供辨識，最好能加上飼主電話，方便進一步聯繫。