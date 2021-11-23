新北市政府今年首度參與「OPEN TAIPEI打開台北」的活動，市政大樓27日、28日首次開放頂樓「直升機停機坪」的天空秘境，讓民眾能將360度的新北環繞美景盡收眼底，活動僅開放50位民眾，卻吸引1700多名民眾預約報名。

新北市副發言人戴湘儀表示，新北市政大樓自2003年蓋好後，頂樓停機坪只有一次因救災演練開放使用，其他時間都是管制區域範圍，難以輕易進入，這次讓民眾第一次可以進入管制區，因樓高140.5公尺加上停機坪無遮蔽物，民眾可以從平台處看到新北城市的景觀。

市府並要求所有參訪者要戴安全頭盔及綁上安全索，超過6級風力或雨量就暫停活動，改為其他方式進行，以確保民眾在安全情況下參觀。新北市研考會表示，活動後會整理參加者的回饋意見，做為未來開放空間的參考。

戴湘儀說，新北市慶祝升格10周年，今年2月推出的「新北市做大市」賀歲影片就是在停機坪拍攝，之前台荷共同製作電影「狂歡時刻High Time」、電視劇「你照亮我星球」、國際短片「Inhuman Love」也曾在此取景，指出劇組如有拍攝需求，可以透過新北市新聞局協拍中心申請，流程約3周。

戴湘儀指出，「打開台北 Open House Taipei」活動1912年從倫敦開始，串聯全球50個國家，每年都有超過200萬人參加，用全民參與的概念，免費限時開放讓大家參與都會中不同空間，雙北今年加起來有90個地方讓大家參觀，新北開放5處公部門，讓大家了解新北生活的日常、重新認識新北市。

新北市今年響應這項限時打開城市建築空間活動，開放5處公部門讓民眾探索，包含市政大樓頂樓停機坪、新北市消防局搜救犬隊、八里焚化廠、新店行政園區頂樓景觀台。