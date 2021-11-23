美國鋼價居高不下，加上基礎建設需求看好，美股周一鋼鐵股強彈，美國鋁業漲1.91%，美國鋼鐵漲4.28%；因美國市場需求暢旺，大成鋼(2027)10月營收再創新高；同集團大國鋼(8415)10月營收比去年同期增逾五成；兩家公司今年業績成長強勁，全年營運將同步挑戰新高，今早股價上揚。

大成鋼10月營收再創新高，達88.87億元，月增約1.94%，年增67.93%；大國鋼(8415)10月營收回溫至18.36億元，月增2.9%，年增51.53%；兩家公司今年業績成長強勁，全年營運將同步挑戰新高。

大成鋼10月營收再創新高，1-10月營收813.98億元同創新高，且年增率達69%。

大國鋼10月營收為18.36億元，年增51.53%，為同期新高，1-10月營收178.7億元，年增38.16%，亦創同期新高。

受惠美國市場熱絡，以美國市場為主的大成鋼、大國鋼前三季營運均創新高，大成鋼前三季淨利68.07億元，每股盈餘4.18元。大國鋼前三季淨利26.85億元，每股淨利2.62元。

展望第四季，預料兩家公司的營運可望力撐高水準，今年營運齊創歷史新高可期。

美國國內鋁捲板原本就供不應求，去年美國對18個進口國課徵反傾銷，加上今年經濟復甦，供需更加緊俏；大成鋼二大產品線鋁捲板、不鏽鋼的上游原料鋁、鎳大漲，推升營收持續攻高。第四季營收可望維持第三季的高檔水準。隨著下半年景氣續旺，今年業績將挑戰新高。

大國鋼今年以來持續受惠美國市場熱絡，展望下半年需求續旺以及價格調漲，營運可望優於上半年，全年業績挑戰新高。

隨著美國眾議院已通過規模1.2兆美元的基礎建設法案，預計明年開始陸續開始執行。以美國市場為主的大成鋼以及旗下大國鋼作為美國不鏽鋼、鋁捲板及扣件通路商，預料將直接受惠於美國內需轉強。

大成鋼表示，基礎建設計畫將為美國境內不鏽鋼、鋁捲板等未來幾年帶來穩定且強勁的需求；由於美國國內廠商鋁捲板產能不足，市場持續供不應求，公司持續積極尋找料源、擴充產能，看好明後年供應逐步增加，公司接單量可望穩健成長。

大國鋼指出，美國扣件市場目前同樣面臨供不應求情形，產品報價居高不墜，公司看好後續不鏽鋼、碳鋼扣件需求及價格都能持續成長。