美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在一份聲明說，美國周一已經對北溪二號天然氣管道實施進一步制裁，主要是針對與俄羅斯有聯繫的Transadria公司以及其船隻。

美國務院對國會提交一份報告，列出了兩艘船和一家名為Transadria的公司的制裁名單，它們參與了北溪二號管道的建設。

白宮反對該耗資110億美元的天然氣管道，這條管道位在波羅的海下方，繞過烏克蘭，要將天然氣從俄羅斯的北極地區運到德國。

北溪二號管道遭到美國和一些歐洲國家的強烈反對，認為它將讓歐洲過於依賴俄羅斯的天然氣。但是部分歐洲政府表示，這種聯繫對於確保能源供應至關重要。近幾周以來，天然氣價格飆升，歐洲在今年冬天停電的威脅已經迫在眉睫。

拜登政府已放棄對天然氣管道運營商的制裁，並於7月與德國就管道問題達成協定。德國同意，如果俄羅斯在與烏克蘭的關係中把能源作為壓迫的武器，德國將採取行動；但是該協定並沒有為如何判斷這一點提供具體標準。

德國監管機關在上周暫停了該新天然氣管道的認證工作，為北溪二號的計畫再增新障礙，也推高了該區域的天然氣價格。