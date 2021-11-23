全球最大環境、社會和企業治理（ESG）媒體「責任投資人」（Responsible Investor）結合全球學者專家，日前舉辦為期4天的「亞洲責任投資人論壇」，討論金融機構減碳、氣候風險及綠色債券等議題獲得廣泛討論，集保結算所與國泰金獲邀作為台灣代表受邀演講。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）於10月31日至11月12日在英國格拉斯哥（Glasgow）以實體會議方式舉行，與會人士疾呼全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻挑戰，應採取更積極手段與政策工具來抑制全球均溫升幅。

集保經理黃蓁蓁會後受訪表示，台灣正處於永續轉型的重要時刻，為呼應聯合國氣候峰會目標，無論政府機關或各企業團體均已開始研議減碳相關議題及採取行動，這是驅動上市櫃公司董事會及管理階層，更加重視營運過程中對環境及社會影響的一股力量。

黃蓁蓁引用Sustainalytics數據指出，台灣公司在2020～2021年間的ESG風險管理評分平均數與中位數皆顯著提升10％，顯示有相當數量公司大幅改善ESG管理效能。但其中亦發現多達5成台灣公司碳排放數據揭露不足，須隨著國際對減碳標準提高有所因應。

對此，集保IR平台正密切追蹤多項國際倡議，探索收錄更多數據可行性，如歐盟永續金融揭露法（SFDR）提出的重大負面因子（PAI）數據、國內發行公司碳排放數據等，盼攜手國內上市櫃公司及投資機構人，共同為氣候變遷及減碳目標善盡地球公民責任與義務。