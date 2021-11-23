搶攻後疫情的餐飲爆發潮，樂多多集團加速展店，繼肉多多火鍋、饌和牛 (和牛火鍋吃到飽) 、狂一鍋 (新台式火鍋)、辛韓道 (韓式鍋物)、日日鍋食事所 (日式鍋物)後再推出新品牌「明水然•樂」，以無菜單鐵板燒為號召，主打集團「肉品＋海鮮」的本質與特色，個人套餐要價1600元，卡位中高價位品牌。

因應大量的人力需求，樂多多集團各品牌今年年底前會開出35家直營門店，預計釋出1200個以上包括行銷企劃、行銷主管、電商主管、9大新品牌主管、儲備幹部、訓練店經副理、儲備店經理、展店店長、區主管的職缺，並舉辦大規模的聯合招募。

樂多多表示，與坊間同類型鐵板燒最大的不同，「明水然•樂」選用新鮮生猛、肉質更為鮮彈緊實的青龍，來取代業界常用的波士頓龍蝦，同時研發出生猛龍蝦三味，從龍蝦肉佐鮮蔬、龍蝦膏蒸蛋到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。

對於不吃牛肉的客人，樂多多表示，可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

每人要價1600元的套餐，內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前三天預訂。即日起至12月15日的開幕慶期間，點餐加贈「日式波菜捲」，看似簡單的食材，透過鐵板師傅的巧手堆疊，搭配特製胡麻醬，又是一道「禪」意十足的雋永好滋味。