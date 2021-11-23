知名作家、主持人吳淡如，這幾年淡出螢光幕前，日前坦言自認已經退休了，但她除了照顧女兒外，仍持續寫作、研究理財，也繼續進修邁向第二個博士學位，並且經常透過社群分享所思所想，退休生活過得相當充實，昨天(11/22)她迎接57歲生日，開心慶生的她表示雖然歲月是把殺豬刀，但年紀大挺好的，「但是，你不能太早變成豬就是了」。

吳淡如迎接57歲生日，但她不僅保養得很好，平時生活也充滿活力，身心都凍齡，吳淡如特地po文，表示從生日前一天到當天，總共切了6個蛋糕，都是很好的朋友跟夥伴準備的，甚至收到小學生們送她的大卡片，讓她感到幸福，直呼孩子們真可愛。

吳淡如表示，每年生日記者們都不會忘記幫她加1歲，笑稱40歲後「你歲數就會變成標題跟名字連在一起」，也坦言歲月是把殺豬刀，「但是，你不能太早變成豬就是了，如果你都把自己當豬了，那麼遲早就會來那麼一刀」。

吳淡如說，上述話語算是開玩笑，其實她真心覺得年紀大也不錯，首先不必擔心青春逝去，畢竟已經離得遠了，而這輩子該經歷的，也都沒閃、沒省過，曾沐浴在血汗中，「知道人生不過是水來土掩，兵來將擋，來吧，來吧，就來吧，還是認認真真面對著，應付著。有時宣戰，有時順應著」。

她表示仍有樂觀的態度，世界上什麼人都有，但她仍相信「君子比小人多，好人比壞人多⋯而我們想好好活著，快樂一定要比悲慘多」，而活著也能是很好的事情，「如果還能跑能跳，有人可以愛，會哭會笑，每天有東西可以吃，每晩睡得著！就這樣(不然還想怎樣⋯)」。