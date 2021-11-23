著名的抗癌小詩人「周大觀」遺願之一為希望讀到博士，但其因為癌症只生存10年，其母親、周大觀文教基金會董事長郭盈蘭，為完成他拿到博士的夢想，50歲時考取中國華僑大學哲學與社會發展學院博士班，今年完成博士論文，也順利取得學位。

郭盈蘭說，20多年前大觀逝世後，不知道自己如何走到現在，有時感覺如夢如幻，人生有很多遺憾，尤其是面對孩子離去的失落感，「從來不覺得自己已經走出來」。

郭盈蘭也說，周大觀基金會走過20多年，把別人的小孩當成自己的小孩照顧，20多年來始終爭取學生保險要與汽機車強制險一樣，成立基金、公辦民營，才不會遭受刁難，「這應該是最有意義的事情」。

郭盈蘭指出，會考取博士班除了想到大觀的遺願外，也希望透過書本走過悲傷。周大觀基金會創辧人周進華說，大觀從小立志要到拿到博士學位，為了完成大觀的遺願，郭盈蘭花了10年時間用母愛完成博士論文為描述如何在20年走出悲痛；他也說，基金會成立以來，與許多失去孩子的家庭接觸，但訪視時卻往往發現孩子的床位沒有動，悲痛始終存在，希望透過論文分享協助家長走過悲傷。

周大觀基金會也將在中正紀念堂展出「畫穿困頓‧迎向陽光」，微笑罕病天使于昕蕎、大陸抗癌畫家陳景生「穿越時空聯展」，即日起展至12月1日。