美媒報導，阿茲海默症患者在得病前約20年，大腦即積累有毒的蛋白質，形成不正常斑塊和神經纖維糾結；美國生技公司的一項創新血液檢查能在阿茲海默病症出現前幾年，偵測到隱藏的跡象。

加州聖荷西（San Jose）「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，即使人們依然健康、在耳聰目明的盛年，大腦可能已秘密發展阿茲海默症（Alzheimer）的致命性斑塊和纏結物。記憶喪失是阿茲海默症的初期現象，在那時大腦已經受到傷害。

第一個由美國食品暨藥物管理局（FDA）通過、檢測阿茲海默症關鍵指標大腦蛋白質的血液檢查，是生技公司C2N Diagnostics的創新檢測方法，這家公司最新發布的數字顯示準確率達81%。並由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助，75家美國醫學中心參與藥物研究，使用這項創新的阿茲海默症血液檢查。

C2N Diagnostics是一家位於密蘇里州聖路易（St. Louis）的分子診斷公司，主要從事阿茲海默症和相關神經退化性疾病的早期診斷與治療。這項血液檢查並未獲推薦為廣泛性的健康檢查，主要是還有尚待改進之處。

「滅火的最佳時間是火苗剛開始的時候。」加州大學舊金山分校記憶與老化中心醫師羅哈斯-馬蒂內茲（Julio Rojas-Martinez）認為，早期判定阿茲海默症是這項創新血液檢查的價值。

他說，創新的血液檢查「敏感度提高了千倍」，有助於更早、更簡單地辨識阿茲海默症患者，最立即的效應是讓這些患者進入臨床研究，降低藥物試驗的成本。

阿茲海默症是年長者最常見的失智症，這種大腦疾病會逐漸破壞記憶力、思考能力，甚至讓患者失去生活的基本能力。根據美國阿茲海默症協會，65歲以上美國人，每9人有一人患有阿滋海默症。

目前有經驗的腦神經科學家會藉由記憶測驗，診斷出人們是否患有阿茲海默症，確認病症的過程必須仰賴昂貴的正子斷層掃描（PET scans）或侵入性的腰椎穿刺。雖然基因檢查有助於風險預防，但是無法描述大腦的動態。

這項檢查並未普及，除了需要更多評估之外，另有些臨床診斷發現，有些人可能在腦部有斑塊，卻沒有發展成為阿茲海默症。加上血液分析需要很多專業儀器，並非多數的一般實驗室可以完成。

為了找出阿茲海默症讓記憶消失的謎團，包括瑞士羅氏大藥廠（Roche）和跨國製藥公司禮來（Eli Lilly & Co.）等許多藥廠，以及新創公司都在加速發展更簡單、費用更低廉、且更容易執行的檢查。