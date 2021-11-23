德國新冠反撲，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）22日表示，德國人只剩下3種命運：接種疫苗、從新冠肺炎中康復、或病死。

德國新冠反撲，專家警告此波將迎來至今最嚴重的疫情，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨（22）日呼籲民眾趕快打疫苗，指出德國人只剩下3種命運：接種疫苗、從新冠肺炎中康復、或病死。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國衛生部長史巴恩昨日在記者會上強調接種新冠疫苗的重要性，他不加修飾地提出至今最嚴厲的警告：「在冬天結束以前，所有德國人要嘛接種新冠疫苗、要嘛康復、或死亡。」

德國正面臨第4波新冠疫情，過去24小時新增3萬643人確診，比前一天多了7000人，現階段感染率在全球名列前茅。

不只新增病例快速增加，許多醫院已經人滿為患，德國收緊防疫政策，未接種疫苗的民眾禁止出入特定場所，部份地區的耶誕市集也已取消。

德國目前的新冠感染率是疫情大流行以來最高，公衛專家警告，這波恐怕會是至今最慘重的疫情，德媒「The Local」報導，柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）11月中預告，由於病毒迅速傳播，德國將面臨非常艱辛的冬天，伴隨新的封鎖措施，他也警告，若再不立即採取嚴格措施，接下來將有10萬人病死，而且這還只是保守估計。

不過現階段德國的疫苗完整接種率只有68%，在西歐國家中排後段班，史巴恩強調他反對強制打疫苗，但是接種疫苗是「道德義務」，因為會影響其他人，「自由代表承擔責任。」

他說具有高度傳染力的Delta變異株誘發這波疫情，他在記者會上大力宣傳莫德納疫苗，稱它是疫苗界的勞斯萊斯（Rolls-Royce）。史巴恩會特別宣傳莫德納疫苗，是因為接下來幾個月內將有1600萬劑到期。