德國新冠反撲，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）22日表示，德國人只剩下3種命運：接種疫苗、從新冠肺炎中康復、或病死。

德國新冠反撲，專家警告此波將迎來至今最嚴重的疫情，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨（22）日呼籲民眾趕快打疫苗，指出德國人只剩下3種命運：接種疫苗、從新冠肺炎中康復、或病死。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國衛生部長史巴恩昨日在記者會上強調接種新冠疫苗的重要性，他不加修飾地提出至今最嚴厲的警告：「在冬天結束以前，所有德國人要嘛接種新冠疫苗、要嘛康復、或死亡。」

德國正面臨第4波新冠疫情，過去24小時新增3萬643人確診，比前一天多了7000人，現階段感染率在全球名列前茅。

不只新增病例快速增加，許多醫院已經人滿為患，德國收緊防疫政策，未接種疫苗的民眾禁止出入特定場所，部份地區的耶誕市集也已取消。

德國目前的新冠感染率是疫情大流行以來最高，公衛專家警告，這波恐怕會是至今最慘重的疫情，德媒「The Local」報導，柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）11月中預告，由於病毒迅速傳播，德國將面臨非常艱辛的冬天，伴隨新的封鎖措施，他也警告，若再不立即採取嚴格措施，接下來將有10萬人病死，而且這還只是保守估計。

不過現階段德國的疫苗完整接種率只有68%，在西歐國家中排後段班，史巴恩強調他反對強制打疫苗，但是接種疫苗是「道德義務」，因為會影響其他人，「自由代表承擔責任。」

他說具有高度傳染力的Delta變異株誘發這波疫情，他在記者會上大力宣傳莫德納疫苗，稱它是疫苗界的勞斯萊斯（Rolls-Royce）。史巴恩會特別宣傳莫德納疫苗，是因為接下來幾個月內將有1600萬劑到期。

文章來源：Germany Covid: Health minister's stark warning to get jabbed
文章來源：Germans will be "vaccinated, cured or dead" by winter end, says health minister
文章來源：Tougher Covid measures needed to stop 100,000 more deaths, warns top German virologist

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