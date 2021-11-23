上海市第三中級人民法院22日對「人人影視字幕組」侵權案公開開庭審理，一審宣判被告人梁永平、「人人影視字幕組」創始人構成侵犯著作權罪，判處有期徒刑3年6個月，併罰150萬元（人民幣，下同），宣告讓大陸曾紅極一時的「人人影視字幕組」迎來終點。

據大陸《經濟日報》引述人人影視官微「@人人影視字幕分享」 22日也表態，「還是承認了吧，人人影視不可能再恢復或重啟，App的屍體可以刪了，我們不可能解決的了版權問題。」

同時「@人人影視字幕分享」隨後也在微博發文質疑，同樣沒有版權，借人人影視投資成立所孵化的RR視頻卻沒事，只需要「整改」，之後仍可繼續推送無版權影視，到底「什麼樣的侵權在整改範圍內，什麼樣的侵權是犯罪？」

自今年2月上海警方披露「人人影視字幕組」侵權案、抓獲犯罪嫌疑人14名之後，「人人影視字幕組」一案的審理備受關注。經調查從2018年1月至案發，通過上述收取會員費、廣告費等通路，非法經營額總計1200多萬元。