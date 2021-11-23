臺北大學海山學研究中心近期舉辦「茶鄉．茶香。三峽茶與廟宇的探秘」英語導覽活動，邀集永續創新國際學院外籍生，一同探訪白雞行修宮和三峽茗茶祥興行，帶著外籍生參觀廟內的傳統建築，並與茶行師傅學習揉茶，希望藉此將三峽文化推展到國際。（臺北大學提供）

為了推廣三峽在地產業，臺北大學海山學研究中心近期舉辦「茶鄉．茶香。三峽茶與廟宇的探秘」英語導覽活動，邀集永續創新國際學院外籍生，一同探訪白雞行修宮和三峽茗茶祥興行，帶著外籍生參觀廟內的傳統建築，並與茶行師傅學習揉茶，希望藉此將三峽文化推展到國際。

臺北大學海山學研究中心指出，今年以茶為主題，推行在地特色產業，帶領著不同語言文化的外籍生到茶行實地參觀、體驗製茶，在茶行老闆周育成的帶領下，教導外籍生了解三峽茶歷史、製茶過程，以及蜜香紅茶、碧螺春等茶種，接著開始學習如何正確揉茶。

德籍生俊宇表示，他平常都會在超商買茶來喝，對茶葉製作的方式相當感興趣，同一株茶樹葉子，可以因為不同的製茶方法，而有不同味道，體驗過程中，大家也將茶葉直接放進嘴裡咬起來，體驗到了不同茶葉的鮮味，而茶行也用標準比賽茶規則，舉辦猜茶比賽，十分有趣，之後會推薦給德國的朋友，推薦他們到台灣體驗茶文化。

另外，海山學中心也帶著外籍生參觀三峽在地知名廟宇行修宮，特別用尋寶的方式，在導覽地圖上做巧思，將廟內各項建築物或器物用英文字母逐一編號，並增加中英文對照導覽說明，讓外籍生仔細觀察傳統建築奧妙，事後不少學生也跟著信徒排隊，參與收驚儀式。

海山學中心表示，中心後續將準備舉辦第2次茶產業論壇及製作茶觀光護照，期望從生產、行銷、展覽、教育、研究、觀光等層面，讓更多人了解三峽的茶文化。此外，也規畫用廣播方式，製作每集5至10分鐘podcast，推播三峽茶的故事，盼串連三峽地區和國際的連結，成功推展在地文化。