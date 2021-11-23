由徐熙媛（大S）與B2聯合製作、徐熙娣（小S）主持的CATCHPLAY原創自製全新型態OTT綜藝節目《熙娣想聊》，定檔於12月23日在CATCHPLAY+影音平台-台灣、印尼與新加坡三地同步獨家首播上架，每周四更新最新集數，小S與10位不同來賓在節目中激盪出前所未見的火花。對於首部OTT影音串流主持節目將在國際三地同步首播，小S說：「我希望呈現給觀眾最真實、最赤裸、最勇敢、最做自己的我，不論你在哪個國家，都希望能透過《熙娣想聊》得到歡樂與療癒。」

選擇與CATCHPLAY攜手再出發，小S說：「《熙娣想聊》是我與大S還有製作人B2共同企劃的新節目，風格與以往有很大的不同，到了人生現在這個階段就該真實，《熙娣想聊》是一部內容沒有過度包裝、快速有趣不造作的全新型態訪談節目，CATCHPLAY提供了很大的空間，讓我做我真心想做並且不浪費生命的內容，這是一段很開心的合作。」

小S主持的新節目《熙娣想聊》已定檔。（CATCHPLAY提供）

大S與汪小菲昨發表正式聲明官宣離婚，10年婚姻劃下句點，婚後重心都在家庭與小孩身上、淡出螢光幕的大S，恢單後，除了擔任《熙娣想聊》製作人，被問及之後的演藝工作規劃，經紀人表示，「目前暫時不會安排工作給熙媛，我想讓她好好休息，畢竟身份轉換有個過程，會先讓她全心陪伴孩子。」

對於推出首部原創自製綜藝節目，CATCHPLAY執行長楊麗貞說：「除了全球票房經典電影、口碑劇集與旗艦型台劇之外，CATCHPLAY一直想帶給會員更多不同的娛樂衝擊，這次與小S合作的《熙娣想聊》，不只會讓觀眾看到不同的她，也會讓觀眾看到這十位來賓不為人知的那一面，而且每一集絕對都有超級大爆點，敬請期待。」