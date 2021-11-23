搶攻農曆新年餐飲與年禮商機，台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」應景推出冷凍、常溫外帶年菜、經典年節禮盒，以及人氣熱賣伴手禮，傳統圍爐盛典「八珍海皇盆菜」9999元、外帶年菜美饌，包含「翡翠稻草西施牛」、「蠔汁糯米炒膏蟹」及「鮑參肚雲吞佛跳牆」當日現做、便利即食每道2500元起、寒舍經典年節雙糕禮盒1600元、XO醬禮盒599元，以及五款冷凍伴手禮盒自180元起。即日起至2022年1月24日止開放預訂，凡於2022年1月17日前完成預訂及付款，可享「八珍海皇盆菜」及「雙糕禮盒」9折早鳥優惠。

「寒舍食譜」今年春節主打以象徵金銀滿屋、富貴吉祥的「粵式盆菜」，推出「八珍海皇盆菜」六人份，冷凍真空包裝，每組9999元，嚴選鮑魚、花膠、明蝦、婆參及豬腳等海陸食材個別烹煮後，再以上湯、南乳及柱侯醬精心熬煮而成湯底將食材燜煮入味，匯煉於一鍋之中，華麗呈獻湯鮮、料豐的團圓經典，賓客僅需復熱即可品嚐鍋滿盆滿的奢華珍饌。

為順應小家庭外帶年夜飯的逐年增長趨勢，行政主廚吳銘儒特別為4至6人家庭打造一系列常溫年菜，當日現做、外帶即食，包含「鮑參肚雲吞佛跳牆」每組7800元，熬煮8小時的老母雞高湯，融匯鮑魚、婆參、花膠、干貝、豬腳等山珍海味費時燉煮，主廚更發揮巧思加入炸至金黃香酥手工蝦肉雲吞，除了增添豐富口感之外，也取招財進寶之意。

散發亮麗紅色光澤的「蠔汁糯米炒膏蟹」2800元，特別選用肉質扎實、蟹膏飽滿的沙母，以溫油泡至半熟，加入胡椒、上湯結合冬菇與長糯米一同以自製蝦油燜炒至乾爽噴香，點綴蔥花與香菜，鑊氣滿盈。改良傳統做法的新潮粵菜「翡翠稻草西施牛」2500元，將軟嫩多汁的帶骨牛小排，以清澈水質栽種的台東稻草綑綁，加入主廚特調醬汁燜煮入味，豐厚口感與鹹滋味夾雜著隱約淡雅的稻草香氣，視覺與味覺的饗宴，令人印象深刻。

象徵步步高升、好彩頭的「寒舍食譜雙糕禮盒」每組兩入1600元，「臘味蘿蔔糕」，以寒舍獨門食譜製作，將白玉蘿蔔以黃金比例刨切成絲，調合臘腸的鹹香、蝦米的鮮甜，搭配在來米炊製而成口感香柔軟綿的，傳承古早味配方，純粹爽甜的蘿蔔清香在入口時綻放，最經典的年節美味，歷久彌堅，另外「瑤柱芋頭糕」則是選用本身帶有濃郁香氣、質地鬆軟的大甲芋頭製作，綿密柔軟的芋頭佐以日本干貝絲點綴，絲絲縷縷的瑤柱交融於柔軟的芋頭糕體中，軟嫩中帶有彈性、細緻鮮甜的口感與淡雅的香氣交織出豐富飽滿的味蕾體驗。

除了深具年味的年糕禮盒，累積多年好口碑的「寒舍食譜XO醬禮盒」單瓶裝599元，作為年節送禮的人氣商品，堅持真材實料，嚴選肥美甜嫩的干貝，融匯鹹香的金華火腿、朝天椒、蝦乾、蒜蓉與紅蔥頭等秘製配方，透過細膩繁複的製程，淬鍊出食材最原始的鹹香辣風味，用以伴佐各式菜餚皆能畫龍點睛，細膩溫醇的風味，「醬」心獨具展演出醬中之王的曼妙風情。

除深具節慶感的禮盒外，台北寒舍艾美酒店為提供更多元、便利的送禮選擇，加碼鉅獻多款由寒舍集團旗下五星級主廚團隊全程製作與監製的冷凍外賣商品，包含「養氣山藥燉全雞」990元，歷時12小時煲煮的老母雞湯，濃郁澄黃的湯頭搭配燉煮至軟嫩雞肉與綿密山藥，味美甘醇，是四季皆宜的溫補湯品、滋養補身的「寒舍食譜雞粥」每盒6入699元，將黃皮雞加入糙米烹製而成鮮醇甜美的上湯湯底，取代傳統勾芡，體現養生的內涵，熬煮4小時後，匯集食材菁華並過濾雜質，綿純細稠的湯粥，口感溫潤滑順，醇美滋味滋養補氣。

「黑潮海鮮蟹湯」690元，源自於澳門的辣汁花甲蟹火鍋，鹹香濃厚湯底以胡椒、蟹身、蝦頭、雞骨等熬製而成，加入鮮甜花甲與時令菌菇、洋蔥與芹菜等，細緻風味於舌尖蔓延，彷彿置身於黑潮暖流中。個人港式煲湯「潮汕牛腩湯」220元，主廚特選馬來西亞出產的白胡椒與牛大骨、洋蔥一同熬製24小時而成的醇厚湯底，加入脂肉均勻的牛腩肉、與薑片提鮮，溫潤澄澈的湯汁，香氣四溢、祛寒暖身，「陳年菜脯雞湯」180元，選用熟成10年以上、有「黑金」之稱的客家庄老菜脯與上湯熬煮3小時候濾除雜質，加入仿土雞腿燉煮，閃耀琥珀色澤的澄清湯頭甘甜帶有細緻鹹香，多款溫潤滋補的湯品，價格自180元至990元。