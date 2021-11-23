立法院院會今天三讀通過攸關8項採購項目、5年新台幣2400億元經費的《海空戰力提升計畫採購特別條例》。（摘自國會直播）

立法院院會今天三讀通過攸關8項採購項目、5年新台幣2400億元經費的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，儘管朝野政黨對於國防預算並不反對，但是在野黨仍質疑條例讓採購得不受政府採購法限制，憂「鐽震案」重現。最後在執政黨多數優勢下表決通過。

「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」涉及國防部預計採購的八大軍購案，包括海軍高效能艦艇（沱江級艦）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、陸基防空系統（天弓三型）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）、雄昇飛彈系統（雄二Ｅ）以及萬劍飛彈系統及野戰防空系統（陸射劍二）。

《海空戰力提升計畫採購特別條例》完成三讀通過後，國防部將迅速提出2400億規模的「海空戰力提升特別預算」交立法院審查，拚本會期內完成所有特別預算審查。

國民黨立委陳以信質疑條例違反財政紀律，過去特別預算都是對外軍事採購，尤其對美軍事採購，軍售時間無法操之在我，才以特別預算處理，但這次是以國防自主產業對內採購為主，會產生後續監督問題，該條例排除政府採購法相關限制就要把2400億交給中科院。

陳以信指出，其中1830億還可以轉包給國內廠商生產，中科院轉型為行政法人，內部發包程序不受政府採購規範，要轉包的時候，變成就看中科院的良心，如果沒良心，相關法規都拿他沒皮條，難避免「鐽震案」重現。

國民黨立委曾銘宗指出，審計部查核意見，中科院103-109期間，有36家得標廠商董監事，跟現在中科院35名現職員工，互為配偶跟一親等關係，「開什麼玩笑，自己人跟自己人做生意，我們怎麼能授權中科院不受政府採購法規範？」

民進黨立委王定宇表示，中國對台灣威脅近幾年有增加現象，因應特殊狀況發展自製不對稱戰力，源頭精準打擊能力，不挑釁但是確保中國犯台必定失敗，是充分而必要的。至於國民黨所謂逃避監督，在立法院、委員會、審計單位對特別預算都有監督機制。國民黨在掩飾要拖住台灣防衛提升的企圖，理由都是在阻礙，「去對岸聽習近平講訓的人，現在在台灣國會阻撓防衛能量提升。」

對於國民黨團質疑《海空戰力提升計畫採購特別條例》違反財政紀律，主張應依國防產業發展條例辦理，遭民進黨團挾多數否決，最終通過的三讀版本，維持「得採限制性招標」，僅規定「辦理一定金額以上的採購」，其一定金額、採購方式及其他應遵行事項，授權國防部訂定辦法。

在三讀通過後，國民黨團針對中科院釋商的1830億元部分，要求依政府採購法以公開招標為原則，若有需要採行限制性招標，應報請國防部與行政院公共工程委員會同意後才能辦理等附帶決議，然而再次遭否決。