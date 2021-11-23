雖然因為新冠肺炎疫情減少出國比賽頻率，不過羽球天后戴資穎依然努力維持自己在國際賽的競爭力出征，成為她征服對手動力的，就是疼愛她的阿嬤的家常菜，好幾道她愛吃的醬菜類料理有食品廠商製作成方便保存食用的罐頭，小戴也穿上圍裙變身小廚娘，分享她愛吃的料理。

「小時候最愛吃的脆瓜仔肉，還有可以在冬天時養身補氣的蔭瓜仔雞湯，美味到讓我可以多吃ㄧ碗飯的玉筍炒肉酥.....。」戴資穎把阿嬤從小做給她吃的台灣傳統料理秘方大方分享，並透露其實就是利用愛之味醬菜罐頭和當季食材ㄧ起料理，或是煮湯增加湯頭甘甜美味，不用大費周章就可以瞬間將健康美食料理端上桌。

繼雞湯之後，戴資穎再以健康形象成為食品廠商經典醬菜的最佳代言人，為了廣告她首次穿著圍裙公開亮相，甚至球迷難得看到的廚藝，利用廠商提供的醬菜，做出5菜ㄧ湯的台灣道地傳統好料理，讓參與拍攝的工作人員都大讚小戴不只球技出色，廚藝也是頗具水準，利用罐頭醬菜就能做出色香味俱佳的醬菜料理。

「 愛就是為愛的人準備溫暖的ㄧ餐。」戴資穎邀請球迷跟著她，利用醬菜料理增添食慾，吃下滿滿的幸福台灣味，為更多挑戰累積能量。