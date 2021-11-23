益生菌專家蔡英傑博士在臉書粉絲專頁刊登「PS128精神益生菌」的廣告，宣稱有調節腦內多巴胺、改善睡眠等功效，遭台北市衛生局依食品安全衛生管理法裁罰4萬元。蔡英傑提行政訴訟抗罰，但台北地院行政訴訟庭認為裁罰無違誤，判蔡敗訴，可上訴。

台北市衛生局去年7月認定，「蔡英傑教授腸命百歲會談室」臉書粉絲專頁刊登「PS128精神益生菌」廣告，提及「調節腦內多巴胺與血清素」、「有效舒緩憂鬱、焦慮等症狀」、「可幫助改善睡眠障礙」等內容涉及誇張、易生誤解，依食品安全衛生管理法裁罰4萬元。

蔡英傑不服提告，主張他是「PS128精神益生菌」的主要研發者，以推廣正確「知識」為己任，長期在粉絲團分享專業「知識性」內容，本件貼文只是向大眾分享研究團隊最新發現，而「PS128精神益生菌」並非特定食品產品，並不違反食品衛生管理法。

衛生局抗辯，蔡英傑的貼文內容已涉及維持或改變人體器官、組織、生理或外觀的功能，明顯誤導消費者陷於錯誤聯想，雖然廣告未直接提及特定產品，但仍可從其他種種訊息得知是哪種產品，仍屬違規。

法官發現，同樣粉絲專業的另篇貼文，提及益福生醫生產的「InSeed好欣情快樂益生菌」的產品名稱、產品成分名稱、產品成分及功效、販售通路等，就會讓民眾與「PS128精神益生菌」做連結，並有商業用途，因此認定衛生局裁罰合法，判蔡英傑敗訴。