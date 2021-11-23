大S和汪小菲昨（22日）共同發聲明宣布離婚，10年夫妻情正式結束，消息震撼兩岸三地。公告恢單當日，網友偶遇汪小菲，隨手拍下照片PO網，引發關注。

畫面中，汪小菲戴著黑色口罩，全身穿得黑漆漆，手上抱著厚重的冬衣，獨自一人走在北京國貿商城，根據目擊到的網友形容，汪小菲的身影有點落寞，比鏡頭前胖一點。據悉，汪小菲開的餐廳就在該商場內，不清楚是來巡店或是逛街。

汪小菲昨日被網友在北京商場偶遇，背影有點落寞。（圖／微博@娛記娛樂君）

離婚後，汪小菲也被網友發現默默點讚嘲笑他「真的是笑不活了，舔狗終究是要被拋棄的啊」的文章，內容提及汪小菲今年6月發文批評台灣防疫無能，台媒就報大S喊離婚，8月時小S因敏感政治立場被罵翻，汪小菲愛屋及烏護老婆妹妹，作者「麻辣表哥」忍不住開腔：「就這樣舔，這樣說兩個人感情好，半夜喝悶酒，還是爆出來大S汪小菲協定離婚了。也不知道是感情破裂，還是立場不和」。

反觀大S恢單後心情平靜，祝福前夫「希望小菲永遠過得比我好」，至於未來是否會趁勢回歸演藝圈，根據《NOWnews》報導，大S經紀人表示，大S目前先專心照顧好自己和家人，會暫時休息一陣子。