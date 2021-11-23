前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)認為，ESG的實際執行，還是倚賴個人，個人有修身齊家的涵養，轉去執行環境、社會、治理有關的任務，不僅全無彆扭，而且自然不過，渾然天成。對公司或企業ESG整體的表現，就有加分的效果。以下是陳(沖)觀點分享全文。

日前台中市發生擦撞名車，毆打成傷的悲劇，一時成為媒體焦點，網路上又有「球棒隊」的說法，不禁想起我八月間演講ESG時的一段軼事。

三個月前的演講，我提到Ben & Jerry's公司social mission的例子，為企業社會責任佐證。巧的是隨即於八月下旬，該公司連續發生在以色列認養森林、又因價值觀拒絕在屯墾區販賣產品的新聞事件，在國際上喧騰一時。但這又與台中車禍何干?無巧不成書，8/27那天演講，我提到該公司致力於提升國內外生活品質，所以在公司網站及日常業務上，經常倡議「促進世界和平的五十種方法」，其中一項最令我印象深刻的就是Drive with patience and tolerance(開車要有耐心與容忍)，簡單的說，就是「開車不要生氣」。

開車生不生氣，與世界和平又有啥關係?多年前就有人套用A man's home is his castle而有A man's car is his castle的說法，說明駕駛心理狀態的微妙變化。人既然身在城堡內，心情上受保護，就比較沒有顧忌，加上因思覺失調就可能發生失控行為，美國AAA foundation for Traffic Safety研究稱之為Road Rage(道路暴怒)，有人譯為路怒症，這種失控也許只是言語、挑釁，但進一步就可能是暴力。

BJ公司的社會使命，不只是要用創新方法改善產品品質，還要改善人類生活品質，而且不只locally、nationally，還要internationally，然而公司主張透過鼓勵顧客開車不生氣，就有助於促成世界和平，是否太過天真?事實上，開車不生氣，或是在車輛行進中，協助擔任駕駛的親友，開車不動怒，確實有助於避免爭端的發生，前述台中的道路事故，即是一個反面的例證。在上位或是在key position的人，如平常都能開車不生氣，一旦執行公務，也能遇事with patience and tolerance，就與世界和平攸關。川普在任時，因喜怒無常，其參謀首長聯席會主席Mark Milley，即曾兩度密電北京安撫，或許就是看川普平時欠缺patience and tolerance，唯恐失控而先採預防措施。

近來ESG已成顯學，其詳細內容應該不必贅述。ESG基本上蛻變自CSR，屬於企業社會責任，好像與個人修養無關，其實ESG的實際執行，還是倚賴個人，企業的負責人，或各級主管，如本身就有修身齊家的涵養，轉去執行環境、社會、治理有關的任務，不僅全無彆扭，而且自然不過，渾然天成。對公司或企業ESG整體的表現，就有加分的效果。

公路駕駛原本就可善盡社會責任，例如經常注意保養，減少排碳；盡量共乘，節省能源；遵守規則，提升道路安全等，倘能加上耐心與容忍，表面上只是個人道德修為問題，實際上也在提高企業ESG的水準。反之，公司主管如果素行不良，欺瞞扯謊，企業再努力宣傳公司形象、宣導ESG的努力，恐怕也是枉然。推動ESG，採取SASB或 TCFD等會計準則，固然很好，對民眾而言，面對街頭暴力，倒不如把BJ公司的50 ways to promote peace實際推動一下。