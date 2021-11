前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)認為,ESG的實際執行,還是倚賴個人,個人有修身齊家的涵養,轉去執行環境、社會、治理有關的任務,不僅全無彆扭,而且自然不過,渾然天成。對公司或企業ESG整體的表現,就有加分的效果。以下是陳(沖)觀點分享全文。

日前台中市發生擦撞名車,毆打成傷的悲劇,一時成為媒體焦點,網路上又有「球棒隊」的說法,不禁想起我八月間演講ESG時的一段軼事。

三個月前的演講,我提到Ben & Jerry's公司social mission的例子,為企業社會責任佐證。巧的是隨即於八月下旬,該公司連續發生在以色列認養森林、又因價值觀拒絕在屯墾區販賣產品的新聞事件,在國際上喧騰一時。但這又與台中車禍何干?無巧不成書,8/27那天演講,我提到該公司致力於提升國內外生活品質,所以在公司網站及日常業務上,經常倡議「促進世界和平的五十種方法」,其中一項最令我印象深刻的就是Drive with patience and tolerance(開車要有耐心與容忍),簡單的說,就是「開車不要生氣」。

開車生不生氣,與世界和平又有啥關係?多年前就有人套用A man's home is his castle而有A man's car is his castle的說法,說明駕駛心理狀態的微妙變化。人既然身在城堡內,心情上受保護,就比較沒有顧忌,加上因思覺失調就可能發生失控行為,美國AAA foundation for Traffic Safety研究稱之為Road Rage(道路暴怒),有人譯為路怒症,這種失控也許只是言語、挑釁,但進一步就可能是暴力。

BJ公司的社會使命,不只是要用創新方法改善產品品質,還要改善人類生活品質,而且不只locally、nationally,還要internationally,然而公司主張透過鼓勵顧客開車不生氣,就有助於促成世界和平,是否太過天真?事實上,開車不生氣,或是在車輛行進中,協助擔任駕駛的親友,開車不動怒,確實有助於避免爭端的發生,前述台中的道路事故,即是一個反面的例證。在上位或是在key position的人,如平常都能開車不生氣,一旦執行公務,也能遇事with patience and tolerance,就與世界和平攸關。川普在任時,因喜怒無常,其參謀首長聯席會主席Mark Milley,即曾兩度密電北京安撫,或許就是看川普平時欠缺patience and tolerance,唯恐失控而先採預防措施。

近來ESG已成顯學,其詳細內容應該不必贅述。ESG基本上蛻變自CSR,屬於企業社會責任,好像與個人修養無關,其實ESG的實際執行,還是倚賴個人,企業的負責人,或各級主管,如本身就有修身齊家的涵養,轉去執行環境、社會、治理有關的任務,不僅全無彆扭,而且自然不過,渾然天成。對公司或企業ESG整體的表現,就有加分的效果。

公路駕駛原本就可善盡社會責任,例如經常注意保養,減少排碳;盡量共乘,節省能源;遵守規則,提升道路安全等,倘能加上耐心與容忍,表面上只是個人道德修為問題,實際上也在提高企業ESG的水準。反之,公司主管如果素行不良,欺瞞扯謊,企業再努力宣傳公司形象、宣導ESG的努力,恐怕也是枉然。推動ESG,採取SASB或 TCFD等會計準則,固然很好,對民眾而言,面對街頭暴力,倒不如把BJ公司的50 ways to promote peace實際推動一下。