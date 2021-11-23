由於韓國通膨上升壓力大增，加上家庭負債偏高，韓國央行預定25日舉行利率會議時，可能宣布升息一碼的機率也大增。

從韓國10月最新的通膨率來看，年增率3.2%，明顯較9月的2.5%要高出許多。同時，不僅是大約10年以來最高的一個月，同時也是連續7個月都高於央行目標值2%以上。

現在市場上也幾乎一致認為，韓國央行在25日時，會將現行利率0.75%調高一碼至1%。韓國再次升息似乎已箭在弦上，現在只是看要調高幾碼，因為甚至還有傳出調高兩碼，利率升高至疫前1.25%的聲音。

不過，大多數經濟學家還是認為，韓國2022年首季才有機會看到1.25%的利率。最慢到2022年底前，韓國利率可望升至1.5%。而到了2023年，利率恐怕將上看2%。

新加坡星展銀行認為，目前看起來經濟狀況良好，韓國央行有足夠理由可再升息。藉此，可抑制通膨再漲，以及穩定已大漲的房價。

三星證券表示，因為目前韓國通膨已超過央行預估值，因此2022年期間應該還會再升息一兩次左右。只要家庭負債金額降不下來，韓國央行就會把注意力放在財政穩定性上面。

2020年疫情爆發時因為利率低，韓國民眾拚命去借錢並創下歷史新高記錄，導致家庭負債比與當地經濟成長率(GDP)不相上下。不過，韓國央行在8月調升利率後，當地家庭負債率就有緩增現象，但還是居於高位，且是全球數一數二高的。

另外，韓國高房價也是一個經濟問題。在景氣刺激計畫慢慢退場，以及最大貿易夥伴中國大陸GDP上漲力道有限下，韓國2022年經濟成長是否還是很亮眼，就有待商榷了。

高盛證券指出，總經不確定性因素增加，再加上2022年將舉行韓國總統大選，還要考量大環境政策問題。但還是預估2022年當地將升息兩次，每次各調高一碼。由於韓國央行態度似乎偏鴿派，2022年首次升息可能落在下半年。貨幣政策也可望與美國同步。