新北民間團體及企業今年申報綠色採購金額達15億元，創歷史新高，新市環保局今舉辦「110年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮」，表揚24家綠色採購金額達500萬元以上的企業及團體，同時也表揚6處績優環保福利社、3個績優民間團體、10位績優環教志工、381位績優環保志工。

環保局表示，受表揚的6處環保福利社中，綠色團購金額最高的板橋區滿翠里環保福利社，已連續6年榮獲績優環保福利社金質獎的殊榮，今年度團購金額逾179萬元，透過里長帶頭表率，優先採購綠色商品，帶領里民優先選購，一齊響應綠色消費生活理念。

而381位獲獎的新北市績優環保服務志工，服務時數達1800小時的金心獎32位、服務時數達1200小時的銀心獎61位、服務時數達600小時的銅心獎281位，三種獎項獲獎數量皆創下歷年紀錄。

此外，環保局今也為1家取得「金級環保標章旅館」、2家「銀級環保標章旅館」、4家新增「環保旅店」、3家「綠色商店」的業者表揚頒獎，肯定各單位積極參與綠色消費，更感謝志工們無私的奉獻。

副局長朱益君致詞表示，受疫情影響，新北市環保局及各單位更加努力推動綠色消費及環保志工不斷付出，且更多企業採購時願意優先選購對地球環境友善的綠色產品，今年創下歷年採構金額新高，除了靠企業夥伴的大力支持外，還需搭配各里長及民間團體設立的環保福利社，以團購方式，提供物美價廉的環保標章商品供民眾選購，讓企業夥伴及社區居民將綠色消費的理念涵蓋到民眾日常生活中。