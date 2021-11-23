30歲張予曦被列為「90後具潛力陸劇女星」之一，她五官精緻，2014年傳出本來有望演出電影版《泡沫之夏》的女主角，而電視版的《泡沫之夏》女主角「尹夏沫」正是由大S演出，但後來不了了之，改由黃燦燦演出。而張予曦之後仍繼續再接再厲，除了在《如懿傳》中飾演「水玲瓏」一角，也在《與君歌》與成毅配對。

2021年夏天熱播度極高、話題性不斷的古裝陸劇一檔接著一檔，在眾多優異的作品當中，古裝美男「成毅」和「張予曦」攜手組成「焱焱有魚CP」共同主演的架空歷史劇《與君歌》殺出重圍，一開播收視就開出紅盤，最後收官時更突破25億次網路播放量，成績相當亮眼。

《與君歌》改編自知名作家飛花所寫的小說《劍器行》。故事以中晚唐時代為背景，講述大興帝國遭到宦官仇子梁侵權亂政，挾大興天子齊焱以令天下，使其親手殺害忠臣良將，逼其弒兄篡位的相關故事。主演《琉璃》後爆紅的成毅在《與君歌》飾演大興天子「齊焱」，人設為外表嬌弱病態的魁儡皇帝，透過眼神將痛苦、隱忍、堅毅皆完美的詮釋，收服所有觀眾的心。

在劇中飾演齊焱貼身侍衛紫衣局執劍人「程若魚」的張予曦，有別於在戲劇《琉璃》中的扮相，在《與君歌》中古裝的扮相多了幾分俏皮和靈氣。「程若魚」的人設十分討人喜歡，個性不僅古靈精怪，武功也相當不錯，對齊焱忠心耿耿、不離不棄。劇中台詞「天地神明，劍器之靈，吾心如劍，鎮惡除邪，吾劍如心，護國忠君」完整點出「程若魚」的角色精神，讓人邊看劇邊為「魚兒」的忠誠感到熱血沸騰。《與君歌》將於11/23起平日晚間8點 在龍華偶像台MOD353全台首播。