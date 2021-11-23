公視時代生活劇《茶金》播出後佳評如潮，新竹縣製茶廠也傳出好消息！峨眉鄉「三和茶廠」和「徐耀良茶園」榮獲農委會農糧署110年度製茶廠環境衛生安全評鑑五星級製茶廠，並在「2021台灣國際茶業博覽會」頒獎表揚。

此外，新竹縣獲評為三星級製茶廠有8家，分別為峨眉鄉瑩記茶業公司、峨眉鄉楊隆茶園、北埔鄉農會大林製茶廠、北埔鄉義興茶廠、新埔鎮振慶製茶工廠、關西鎮大東製茶廠、新豐鄉紅磚屋茶廠、五峰鄉新大德茶廠，二星級製茶廠計1家，合計11家。

農業處長范萬釗說，這項評鑑項目有，茶園生產與加工衛生安全管理作業、加工場所內部及外部環境衛生安全管制等。評鑑採取兩階段進行，初審由縣府針對參與評鑑的製茶生產單位進行資格審查後，邀集農糧署北區分署、茶業改良場及食品衛安全相關領域專業人員進行現地考評。

初審評定四星級以上者則送農糧署進行複審，複審由農糧署邀請產業經營專家學者及茶業改良場經營顧問專家等組成小組進行現地評鑑，採合議制方式評定等級。

縣長楊文科感謝茶農們對品質把關，讓東方美人茶（膨風茶）成為新竹縣最重要的特色好茶，呈現客家文化之美，讓新竹縣的茶與其他縣市茶區有了明確區隔，一同為行銷優質、安全、在地生產的「台灣名茶」而努力。

農糧署表示，為發展台灣名茶成為農業精品，鼓勵生產單位建構茶葉生產加工衛生安全環境，透過舉辦2年1次製茶廠環境衛生安全評鑑活動，藉以宣導生產單位重視茶品產製過程的衛生與安全，並頒予優質製茶廠識別獎牌。