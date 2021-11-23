歐洲疫情再起，歐美股市漲多拉回，尤其美股代表科技股的那斯達克指數及費城半導體指數跌勢較大，台股今（23）日也由電子股領跌，跌勢以半導體三雄及千金高價股族群為主，加權指數盤中大跌逾百點，失守17800點，量能明顯退潮，估計今天成交值可能萎縮約3000億元附近。

至午盤約12點過後，拖累台股跌點的前15大股包括權值王台積電、股王矽力-KY、聯發科、聯電、台塑化、和泰車、大立光、台達電、日月光投控、旭隼、友達、緯穎、宏達電、AES-KY及富邦媒等，其中，有高達7檔為千元以上高價股，其中，緯穎盤中跌破千元；若以產業來看，半導體族群也有6檔，高價股與半導體股成為今天盤面弱勢指標。

台股今天拉回無量，至12點過後，成交值近2200億元，市場推估今天量能可能萎縮至約3000億元附近，不排除低於3000億元，顯示市場仍看好年底前表現，股價拉回時，市場殺低意願不高；但高價股則可能是來自於外資調節，造成整體高價股疲弱。