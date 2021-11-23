學校竟成挖礦廠！桃園市光啟高中前官姓資訊技佐，透過葉姓衛生組長取得虛擬貨幣挖礦程式，竟把學校儲藏室打造成「礦場」，私接電供13台主機24小時運轉，半年竊電近4萬度，約14萬餘元電費，直到教務主任巡視校園發現才發現，桃檢偵結依竊盜罪嫌起訴官男，葉則涉犯幫助竊盜罪獲緩起訴。

36歲光啟高中前官姓資訊技佐，去年1月經同校55歲葉姓衛生組長，取得虛擬貨幣「挖礦」程式，打算透過電腦設備挖礦賺取以太幣，為了省下高額電費、降低成本，竟私下偷偷在校內和平樓3樓儲藏室內架設挖礦機房，去年2月15日起私接校內電力導入電能，以每小時運轉0.13度（約用電130瓦），24小時不間斷運作。

直到去年6月17日，陳姓教務主任巡視校園，才驚見校園儲藏室竟然被當作挖礦機房，報警究辦，當場起出13台主機、101張顯示卡、19台電源供應器、5台螢幕、2台網路分享器和25台風扇等設備。

檢方估算，官男挖礦124天，估算竊取校電達3萬9074.88度，犯罪所得高達14萬4577元，官男坦承不諱，桃檢依竊取電能罪嫌起訴。另葉姓組長提供挖礦程式，視為幫助犯，但檢方考量葉男無前科且坦承不諱，予以緩起訴處分，但應向公庫支付3萬元。