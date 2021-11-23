兩岸情勢近年來漸趨嚴峻，前國防部長蔡明憲今日表示，台灣應積極向美國爭取明年參加泛太平洋軍事聯合演，並主動邀請美日澳等國參加明年度漢光聯合軍演，同時建構區域危機聯合處理平台。至於強化後備動員及全民防衛，蔡明憲建議，軍事訓練役從現行4個月延長至1年，強化役男實戰經驗及防衛能量；年度教育召集訓練延長至2至3周，訓練敵情分析、聯合軍演、領導統御等課程。

蔡明憲今在立法院召開台灣國防安全建言國際記者會，邀請中興大學國際政治研究所教授蔡東杰、前國防大學政戰學院長余宗基、中山大學中國及亞太區域研究所教授郭育仁等人提出建言外，立委陳椒華、張其祿等人也出席發表意見。

針對中共軍事威脅不斷，在強化台美日亞太區域安全合作部分，蔡明憲提出三項建議，台灣應積極爭取參加明年泛太平洋聯合軍演，同時主動邀請美日澳等國參加明年漢光聯合軍演；此外，積極與美國協商，擴大明年度Montery Talks國防及外交決策人員的參與，或台美雙方協商促成為2＋2會談的可行性。

強化後備動員及全民防衛部分，蔡明憲建議，落實徵兵與募兵並行政策，軍事訓練役從目前4個月延長至1年，以強化役男實戰經驗及全民防衛能量。另外，為強化後備軍人組織動員能量，年度教育召集訓練建議延長至2至3周，訓練內容包括敵情分析，國際現勢，城鄉防衛，聯合軍演，反情報，反滲透實務，領導統馭等課程。

余宗基指出，目前最脆弱的是後備動員，若現行兵役4個月訓練不足，會連帶影響後備役，必須要從兵役制度調整著手；隨著兩岸緊張關係升高，全明國防漸趨重要，明年雖然要成立後備動員署，但後備動員跟全民國防隸屬不同部門，可能會有疊床架屋的現象，浪費人力，建議政府業務整合。

陳椒華則認為，面對中共不斷文攻武嚇，台灣沒有鬆懈本錢，除強化役男量能外，台灣應該積極爭取參加泛太平洋軍演，肩負第一島鏈關鍵位置的重責大任，呼籲執政黨抗中保台不能只是口號，要有具體行動。