北市1名女子因毒品案服刑獲假釋，去投靠親叔叔，結果被叔叔威脅她發生關係，女子事後逃到朋友家借住並報警，台北地檢署調查時，叔叔辯稱和姪女是兩情相悅，否認性侵，但檢察官因女子指證歷歷，依強制性交罪起訴叔叔。

檢方調查，被害女子因毒品案件入獄服刑後，與家人關係不睦，僅叔叔曾去探視，女子去年獲得假釋後，依規定須陳報住居所，方便在保護管束期間觀護人探視，女子就搬去和叔叔同住。

但是女子住進叔叔家後，叔叔即威脅姪女與他發生性關係，否則就要趕她出門，不讓她把他家當成保護管束登記地址，小安雖一度抗拒，仍被性侵得逞4次。

幾個月後，女子受不了而投奔友人，並錄下與叔叔的對話，報警提告叔叔性侵、傷害。

叔叔辯稱，和姪女發生關係是兩情相悅，沒有性侵，檢察官依2人的對話錄音，認為叔叔的確曾要脅要趕女子出門，不採信叔叔辯詞，認為叔叔涉嫌4度性侵，至於叔叔被控傷害罪部分，因提不出驗傷證明，另處分不起訴。