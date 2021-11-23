第89屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會受新冠肺炎（COVID-19）影響，延至今年11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡以實體方式舉行，不過我國仍未受邀。外交部發言人歐江安今天表示，外交部持續洽請友邦及理念相近國家以適當方式協助我方，共同向國際傳達台灣的訴求並爭取支持。

歐江安說，我國內政部警政署刑事警察局長黃嘉祿已於9月致函INTERPOL主席金鍾陽（Kim Jong Yang）表達我方盼獲邀以觀察員身分參與大會，並呼籲INTERPOL正視我國參與的正當性及必要性。

我國推動參與INTERPOL的主要訴求包括爭取以觀察員身分參與INTERPOL年度大會、獲授權使用「I-24／7全球警察通訊系統」（I-24／7 global police communications system）以及參與INTERPOL所舉辦的會議、機制與活動。

歐江安指出，友邦持續以致函INTERPOL等方式，為台灣聲援。美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）以及荷蘭外交部長Ben Knapen均已公開聲援台灣爭取參與INTERPOL的訴求，這也是荷蘭外長首度公開表態。

歐江安表示，在立法部門方面已有超過30國570位國會議員，陸續以通過決議、宣言、個別或聯名致函等方式聲援台灣參與INTERPOL，包括美國、日本、法國、加拿大、義大利等國家，以及「中美洲議會」與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）等跨國議會組織的國會議員。

歐江安強調，外交部感謝友好國家對於台灣參與INTERPOL推案的肯定與認同，我國將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則持續推動參與INTERPOL，讓國際警政社群瞭解台灣可為打擊跨國犯罪做出重要貢獻，台灣是建立更安全世界的不可或缺一員。