大台中地區共有11座污水處理廠，另有一座建廠在烏日地區，該廠目前還在評估階段，尚未開始啟用。市議員何文海質詢說，截至今年6月底，台中市公共污水下水道普及率僅有23.44％，是六都中倒數第二名。水利局強調，近3年在六都污水處理率成長幅度，台中市表現排行居六都之冠。

何文海說，今年八月中，台中市政府水利局在接受業務質詢時，被多位議員質疑公共污水下水道接管率太低，全市只有約兩成的住戶已經完成接管，截至今年6月底是六都中倒數第二名；中市還有超過77萬戶尚未接管，台中市人口又快速增加，一年卻只有2萬戶接管，何時才能達標？

何文海指出，截至10月底，台中市公共污水下水道接管率為24.24％，即這四個月來台中市接管率大約成長了0.8％，若以這個執行速率換算，一年的接管率大約僅2.4％；水利事務中「污水營運」工作計畫的預算費用就有將近3億3000萬，用這筆經費換全市2.4％住戶的接管率，這樣的成果效益市民買單嗎？

台中市11座污水處理廠，其中就有兩座位在和平區，分別是環山水及梨山水資源回收中心，但目前和平水區的接管率卻只有5.76％，對於溫泉產業發達的谷關地區，當地業者該如何處理觀光營業行為所產生的廢水？

水利局說，2019年單年度接管首度突破2萬戶達2.9萬戶，單一年度接管戶數創新高，截至今年10月接管率為24.24％，全市接管戶數已突破24.6萬戶，六都排名第四，預計2025年累計用戶接管數可達35萬戶，近3年在六都污水處理率成長幅度，台中市表現排行居六都之冠。

水利局強調，和平區除梨山及環山污水系統外，谷關系統以收集一般住戶生活污水為主，旅館飯店溫泉業之廢水屬事業廢水，已由業者自行設置污水處理設施妥善處理約4700噸，目前受環保局依水污法列管並要求水質檢驗申報。