為扎根培育農村青少年，台中各區農會選派16組初幼級組及5組中高級組作業組進行比賽。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

為扎根培育農村青少年，台中各區農會選派16組初幼級組及5組中高級組作業組進行比賽。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

主辦單位邀請產官學界評審給予四健會員指導及建議。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

台中市農會舉辦「四健尬看麥」作業組成果發表競賽活動，共有20家區農會參賽，藉由競賽過程中展現各區農會四健會員執行食農教育、地方特色產業等相關作業組的收穫與成果。

「四健尬看麥」作業組成果發表競賽落實四健會培育農村青少年身心發展的教育推廣理念，建立四健會員對家鄉農業生產及生活的認同感，從作業組活動中強化對家鄉產業的認識與興趣，並從學習中成長，提升其相關能力，期待四健會員們更加精益求精。

每年上半年至暑假期間，台中各區農會之四健會作業組皆如火如荼的展開，且在執行作業組期間，四健會員們皆有豐富的課程及成果。台中市農會指出，今年有16組初幼級組及5組中高級組作業組進行比賽，為配合防疫，事前規劃分梯次分流進場以控管人數，以保障參加競賽的四健會員的健康安全。

競賽評審邀請農委會科長郭愷珶、台中區農業改良場助理研究員曾康綺、台中市農業局股長陸夢賢、中華民國農會主任巫姿瑩及勤益科技大學休閒產業管理系教授林雲燦，針對作業組的教育義義、作業紀錄呈現、創意展現、地方資源的運用、會員表達技巧及問答等六大面向進行評比。

台中市農會表示，四健會從1952年開始在台灣土地上與農業一起成長至今，為台灣農業後繼者之培養及農業推廣、行銷等作出許多貢獻。一直以來四健作業組為四健推廣教育最核心的推廣項目，藉由農業相關作業組之推廣，讓青少年們從小認識農業、親近農業進而喜愛農業，並成為農業未來之後繼者，也為「農村再生」注入新活力。