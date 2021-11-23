東勢高工教學卓越團隊受獎後合影留念。（王文吉攝）

東勢高工教務處盧宏男主任親吻金質獎獎盃。（王文吉攝）

110年度教學卓越獎共40團隊入圍決選，東勢高工以「特相融-普特共好之美」課程方案榮獲金質獎，也是全國唯一職校獲得評審肯定。東勢高工教師發揮跨科跨群整合能力，透過專業分工、群策群力及學生學習等成果，在眾多名校中脫穎而出，消息傳來，獲地方及家長讚賞。

教育部主辦110年度教學卓越獎，來自幼兒園、國小、國中及高中等40隊教學團隊入圍決選。現場揭曉18隊獲金質獎、22隊獲銀質獎，可分獲60萬元、30萬元獎金，刺激程度有如奧斯卡獎頒獎現場。教育部長潘文忠親自頒獎，他致詞時感謝教育界夥伴的辛勞，並期待獲獎的教學團隊，成為其他學校教學典範。

東勢高工以「特相融—普特共好之美」課程方案獲得金質獎，「特」代表特殊教育、特色、特別，「相融」代表普通班學生與特教孩子能彼此互動、欣賞與共好。

電子科教師教導普通班利用手機編寫APP課程，呼應特教孩子的需求；電機科教師將專業電機課程進行課程調整，利用水電裝修課程帶領特教孩子組裝電機作品；語文類科教師透過課程調整，教導特生文案書寫與生活英語，並融入普生協同參與，讓融合教育更活潑多元。

教務主任盧宏男表示，事隔近10年再次獲得教學殿堂最高榮譽，對學校老師是很大的鼓勵，也必然會帶動教學現場的變化。未來，教務處也會持續努力，鼓舞更多老師團隊的形成，以教師教學的跨域合作融合共好。

主要文案撰寫者蔣佳琪老師談到，東勢高工109年未入圍，110年精進課程的重組與方案耕耘，請教課程專家與獲獎學校的建議，並強化團員的專業對話與分工，最終方向正確，以「特相融—普特共好之美」獲得評審肯定，未來將繼續持續深耕融合教育。

校長周文松表示，參加教學卓越獎比賽是教師自發性對課程教學研發的表現，重要的是，對孩子未來在學校學習有相當的影響力，尤其獲獎方案主題對象是特教生，促進特教生願意面對普通生，也讓普通生接納特教生，透過課程學習交流互動，朝向融合教育目標方向努力。