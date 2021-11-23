109學年度全國中等跆拳道錦標賽，湖口高中榮獲2金1銀4銅，其中學生黃國丞（右二）奪得金牌。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

「109學年度全國中等跆拳道錦標賽」8日至12日一連5天在中國科技大學新竹校區舉行，來自各縣市共180隊國高中跆拳道代表隊，分「品勢」及「對打」2個組別逐技，新竹縣代表隊湖口高中與華山國中，共獲5金2銀4銅榮耀。

縣長楊文科表示，本次賽會原定5月舉辦，因疫情影響順延，也感謝中國科技大學協助配合辦理，新竹縣很重視體育發展，跆拳道是支持的體育項目之一，縣府也會持續支持及推展跆拳道，期望在112年跆拳道項目可以為新竹縣奪得更多面金牌。

湖口高中獲2金1銀4銅，湖口高中學生黃國丞與國中部劉祉希奪下金牌。黃國丞表示，比賽前膝蓋受傷，練習時常痛到不能踢動作，所幸教練跟防護員協助復健跟課後加強，讓他信心更加堅定信心。

湖口高中獲得銀牌的曾宇賢表示，比賽前他的膝蓋就已經肌肉撕裂、後大腿也嚴重拉傷，但下場比賽就不像電動一樣被擊倒了再復活，所以平常訓練就要認真，不能有一絲鬆懈。

華山國中榮獲3金1銀，學生呂采薇、官芯柔、魏鈺勻獲得團體女子組第一名，個人賽官芯柔和魏鈺勻奪金牌、呂采薇銀牌。

華山國中校長張家芸表示，該校以發展跆拳道來培訓學生強身健體、具有良好的禮儀為目標，在高東信老師指導下成立跆拳道社，參賽的8位學生都得過新竹縣跆拳道競賽金牌，在訓練過程中看到學生總是大汗淋漓，在老師不斷鼓勵下，體能與技術越臻成熟。