缺工、原物料價格上漲，影響公共工程進度，工程會表示，已提出因應對策，並持續關注，隨時反應。據統計，公共工程近年九成案件在二次招標內決標，其餘未達一成案件，經檢討均有其個別因素，將督促主辦機關及縣市政府釐清流標真正原因並務實解決。

有關缺工部分，工程會指出，已提出短期及長期對策，短期在不違反就業服務法規定及不影響本國勞工權益前提下，在去年及今年與勞動部修正營造業移工規定，2021年9月營造業移工6429人已較去年同期5287人，增加1142人。另外，中央流行疫情指揮中心也已核定自11月11日起開放移工專案引進。

修正營造業移工規定，包括已刪除計畫百億元門檻、個別契約門檻由10億元降為1億元，並增加納入住都中心的社會住宅工程；民間重大經建工程部分，也比照刪除計畫百億元門檻，個別契約門檻由10億元調降為2億元，並增加適用類型；目前民間投資興建公用事業、私立學校、社福機構、醫療機構、製造業重大投資廠房興建，及獎勵民間投資興建交通建設、觀光遊憩、運動設施、都市更新、危老重建等，均得申請外籍移工。

長期對策部分，落實營造業證照制度，要求施工廠商依規定設置取得證照之技術士，以帶動技術證照之市場需求。並持續推動公共工程朝預鑄化及自動化，引導業界朝此方向辦理規劃設計，降低人力需求及改善現場作業環境。

針對物價上漲，工程會也已提出因應對策；就混凝土的重要原料砂石及飛灰採固定價格標售以穩定價格外，就近期鋼料上漲情形，也持續追蹤上漲原因，避免不合理漲價或惜售情形，並要求機關在計畫預算階段即應編列物價調整款，以因應自工程建造費估價之基準年至完工期間的物價波動；工程會的工程採購契約範本，已依序按個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅採三層級物調機制調整契約價金，減少廠商在履約階段受物價波動的風險，提升投標意願。