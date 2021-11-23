為提高我國農產品素材價值及發展台灣藜多元應用之可能性，農委會與財團法人醫藥工業技術發展中心、博惠生技股份有限公司及財團法人農業科技研究院23日舉辦「台灣藜機能性研究成果發表暨技術授權」記者會，以台灣藜機能加值應用為主題進行技術成果發表及產品展示，呈現台灣藜農產素材於食品加工及保健與健康食品開發之推動效益。

農委會說明，台灣藜主要栽培於台東、屏東及花蓮地區等原住民族部落，以輪作方式維持土地生態平衡，每年產季集中在二到四月，年產量約180公噸、種植面積達180公頃，目前累積達20個產銷班投入生產。

農委會指出，作為台灣本土特色作物，民眾對台灣藜的印象多為米食搭配、釀酒與休閒食品添加，如今透過農委會補助藥技中心執行科技計畫與產官學研合作，已陸續開發具競爭力且獨特的機能保健產品，並完善功效安全驗證及臨床試驗，證實產品有效性與安全性。

農委會23日也同時辦理藥技中心專屬授權「台灣藜萃取及改善脂肪肝技術」予博惠生技公司，以萃取台灣藜具改善脂肪肝功效之有效成分，開發第一支台灣藜護肝保健食品，更凸顯台灣藜與國外藜麥之差異，初步製成保健食品提高產品價值預計15倍。

農委會指出，後續將協助農民栽培生產、品質管理、製程優化及成分分析，穩定生產模式並建立原料規格，期藉由企業與農戶的契作，帶動國內農產素材保健開發之發展。農委會將協助國內農產品加值運用，並致力於串聯農業素材生產體系，搭配跨領域科研能量，符合大健康產業之方向，進而行銷國內外市場！