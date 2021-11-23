知名健康食品、美妝網站iHerb今天在官網宣布，因為台灣海關的新規定造成貨運嚴重延誤，所以暫停對台灣的販售服務，消息一出，讓網友炸鍋，狂問「怎麼說停就停」。關務署則表示，通關問題海關會加派人手協助業者，但若涉及法規問題，台灣海關還是要依法執行。

iHerb官網今公告，由於台灣海關的新規定和嚴格檢查導致嚴重延誤，因此將暫停向台灣的發貨寄送服務，目前正在努力尋找解決方案，請消費者見諒。

iHerb在官網發出公告，表示將暫停對台灣的服務。（圖／翻攝自iHerb官網）

公告一出，就有網友將其轉發至臉書社團《爆怨公社》，並貼出公告無奈地說「為什麼會這樣？」留言底下也有不少臉友回應，「iHerb我前幾天要買就不行了」、「難怪，10月5日下單，昨天才收到通知說卡關」、「我訂的iHerb，在台灣海關拖了一個月還沒送到手，超低效率海關」、「超慘！要買台灣的高貴保健品了」、「我都靠iHerb買東西欸」、「很多癌友靠這家買藥，怎麼說停就停」、「搞什麼啦！家裡的台灣沒賣的鼻噴劑都靠它耶！」

臉書社團有不少網友相當錯愕。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，關務署表示，進口健康食品必須要一般報單，不能夠簡易報單，一般報單必須要有委任書、發票和裝箱單資料等，比起簡易報單可候補的方式程序較為繁雜，必須依據法規執行。