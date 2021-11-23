光復高中時尚造型科3年級學生周柏成，近日榮獲全國中等學校家事類美髮組優勝佳績。（陳育賢攝）

光復高中時尚造型科3年級學生周柏成（右），近日榮獲全國中等學校家事類美髮組優勝佳績，左為指導老師陳薈茗。（陳育賢攝）

新竹市光復高中時尚造型科3年級學生周柏成，近日參加110學年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲家事類美髮組優勝佳績，同時也是竹苗區第1的好成績。

光復高中指出，美髮組優勝選手周柏成從國中時期就對美容美髮產生濃厚的興趣，在家人的支持下選擇就讀光復高中時尚造型科，在高2的創意髮型設計課程中學習到各種梳、編、刮、包等造型技巧，發現自己對髮型梳理設計有著強烈的熱情。

他同時在校內的美髮競賽選拔中得到優異的成績，更取得選手資格代表學校參加全國中等學校家事類技藝競賽，讓周柏成更加篤定未來要在美髮領域好好發展。

但由於今年5月疫情升溫，影響學生正常到校上課，也導致選手培訓的時間比往年大幅短少，正式培訓僅在8月底至11月初短短不到2個半月的時間。

在訓練時間緊迫之下，指導老師及選手絲毫不敢懈怠，除了每天的日常訓練外，更利用放學後及假日到校，時時刻刻為競賽爭取練習時間。

周柏成為了更加熟練各種髮型及剪燙技巧，所消耗的假髮頭皮至少上百顆以上，更經常練習過度疲累到不慎剪傷手指，就算雙手滿是傷痕、貼了7、8個OK蹦，練到手腕關節痠痛仍然堅持不斷練習，雖然相當疲累但還是咬牙硬撐從不喊苦。

指導老師陳薈茗表示，參加全國中等學校家事類技藝競賽除了學科與技能考驗外，也考驗了選手的高度的意志力、獨立能力、自律和堅持的精神，這不只是1場比賽，更是很棒的成長經驗，也是周柏成高中生涯的大突破，讓他突破了自己以前膽怯不敢做的事情，現在可以面對困難不畏懼，讓自己更獨立堅強。