指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者，可混打其他國際認證疫苗，此事引發各界爭論。綠委高嘉瑜日前表示政府應道歉，結果反遭民進黨內部圍剿，逼得高嘉瑜趕緊自清，不是要求衛福部長陳時中道歉。對此，資深媒體人單厚之直言，現在民進黨態度就是高端疫苗政策不能認錯，認錯就代表失敗，

單厚之昨（22日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，「出來混就要還」，陳時中當初說什麼，全世界怎麼跟得上台灣，然後還跟歐洲說，要協助大家建立全球的醫療體系；等到今年9月傳出高端可能不會被納入美國認可的疫苗時，陳時中回應，全世界不是只有美國，然後美國11月8日實施入境新措施時，陳時中現在態度是，因為是別國的做法，所以跟政府沒關係，「我不需要負責」。

然後針對高端需混打爭議，民進黨立委高嘉瑜18日表示，「這點我覺得政府應該道歉，造成大家的不便」，單厚之指出，民進黨內態度更好玩，居然是去圍剿高嘉瑜「怎能這樣講，你害這個事情多吵了2天，都是你害的」，更強調只要陳時中一道歉，就代表疫苗政策錯誤，逼得高嘉瑜還要自清說自己並不是那個意思。

單厚之稱，高端現在有300多萬劑要報廢，那這個疫苗政策不叫失敗叫什麼？但是民進黨不能道歉認錯，因為疫苗政策不能失敗，但現實就是300多萬的高端可能沒地方去；單稱，然後外交部還說，澳洲藥物管理局（TGA）授予高端新冠疫苗審查資格，「我不管幾國EUA，300萬劑只要能送出去，我就感謝你」。