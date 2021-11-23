「2022金門馬」宅配費用表。（金門縣府提供）

2022金門馬休閒組1萬1000人報名滿額，縣府為服務不擅網路報名的鄉親，今天宣布再增額1000人，明（11／24）起於各鄉鎮開放報名。

教育處說明，因應新冠疫情，縣府為減少群聚、落實實名制及分流起跑，2022金門馬拉松休閒組首次以「全線上報名方式」辦理，報名費免費，僅收取宅配費用。其中休閒組線上報名踴躍，截至11／22下午報名已額滿1萬1000人。

縣府為服務不擅使用網路報名的鄉親，決定再增額1000名（烈嶼鄉100人、金城鎮300人、金寧鄉200人、金沙鎮200人、金湖鎮200人），各鄉鎮額滿為止，並已協調各鄉鎮公所於11／24（周三）上午8時30分至11／26（周五）下午5時開設「2022金門馬拉松休閒組線上報名諮詢及報名櫃台」，歡迎有需要之縣民踴躍前往報名。

現場報名資格為金門縣籍縣民-（攜帶所有報名選手之身分證「正本或影本皆可」，現場將進行身分檢驗）。另應提供資料如下：（一）所有欲報名者之個人資料，含1.姓名、2.身分證字號、3.出生年月日、4.電子信箱、5.衣服尺寸（僅提供L或XL） (二)宅配寄送地址及聯絡人電話。 (三)統一「現金」繳付宅配費。

相關問題可上「金門馬拉松」或「金門教育fun學趣」粉絲專頁，或電洽金門縣政府教育處 082-325630＃62492 李先生。