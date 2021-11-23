元宇宙及低軌衛星題材的二大飆股指標-鈺創（5351）及事欣科（4916），今（23）日股價雙雙摜殺跌停，因而領跌近來被熱炒的二大題材概念股，元宇宙的驊訊（6237）及宏達電（2498）都重挫8％以上，低軌衛星的宏觀（6568）等也跌超過7％。

市場近來熱炒元宇宙及低軌衛星題材，帶動相關概念股股價齊揚，不少個股漲幅動輒達1～2倍以上，有些公司有獲利基本面支撐，但也有些公司獲利並未明顯上升，多屬本夢比，因而當國際股市拉回，外資開始調節之際，不具有基本面題材股，就成為市場提款標的。

元宇宙今天雖有LED族群展開補漲，億光強勢攻上漲停，另瑞軒也上漲逾2％，但整體氣勢疲弱，鈺創跌停，驊訊、位速、宏達電等之前強勢指標都跌超過8％，智崴、佐臻、中光電、創王、威盛、威鋒電子、信驊及凌陽創新等跌幅都在4～6％以上。

另外，低軌衛星題材股今天除了事欣科跌停，宏觀、建漢、金居、勝輝電子-KY、昇貿、台揚、敬鵬等股價都跌3～7％以上。