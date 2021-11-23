根據台中市民政局人口統計，北屯區人口數高達29萬人，為台中人口最多之行政區，約佔台中總人口的一成；北屯區也是台中學生數增加最多的行政區，據教育部統計，從105年至109年學年度，5年來學生數成長率逼近二成！人口紅利為當地房市剛需撐盤，吸引大批建商在北屯推案搶客。

人口持續增長不僅帶來區域商機，隨之而來的就是龐大的就學需求，北屯區廍子國小在去年8月校舍完工後就迎來大量新生，僅一年學校立刻面臨硬體設施不足的窘境，今年9月底已開始第二期校舍新建工程。

總太（3056）地產看好當地發展，深耕廍子，區域總推案量累積6000戶，最新的「心之所向」案住宅產品主力 24-38坪、2-3房，含店面共1862戶，每坪售價24-27萬元，目前銷售已達九成。

同樣位於北屯區的仁美國小，近期也已完成二期「文中小3新設校」的工程招標，近期銷售完畢的龍寶建設與大毅建設「愛臻邸」合建案，產品規劃53-78坪3-4房，總戶數185戶，每坪成交單價47-53萬元，創下區域新高價。

而距離東山完全中學約 5 分鐘的「大毅人人幸福」，產品規劃三房29坪 、四房47 坪，全戶附精裝修含冷暖變頻空調，開出每坪35至36萬元不二價銷售。