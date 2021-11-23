成功，那是因為跟對人，找對合作夥伴！迷路，則是因為問錯了人！想成功，就要學會「借力」，而不是「盡力」。一句句經典名言，都在述說「借力使力少費力」的哲學，這些也都是待人處世哲學，就像孔明借箭一般，即便是敵人如曹操，也可以成為借力使力的對象。易經財經專家陶文出版《2020鼠年開財運賺大錢》（時報出版）提到，生肖來運勢也是如此只要轉化得宜，還是可以讓自己成為事半功倍的幸運兒，且讓我們用（國曆12/7～1/4）十二生肖來運勢來分析。

【鼠】謹慎低調好，好運相伴

本命之月，具有大好大壞的特質，因此宜謹慎行事。本月不利嫁娶，即便是登記也寧可信其有，畢竟是終身大事。大環境在「歲合星」的加持下，再加上「太歲文昌星」職事，以及老鼠們的「將星」護持，只要按部就班，步步為營，本月只會大好。

【牛】超前部署，嫁娶吉月

六合吉星照拂，再加上「歲合星」與「太歲文昌星」同時釋放正能量，這是個吉利的月份。本月大利嫁娶。接近年終，牛族們最好在本月檢視今年的目標達成率，以及著墨未來一年的計畫，因為下個月的磁場並不理想。投資方面，以順勢納財為先，商務款項的收取也需要積極執行。

【虎】關心另一半，多聽他人建議

歲合星職事的本月，理應吉祥如意，只不過由於老虎們的權勢能量受到了干擾，職場事務宜謹慎執行，重要事務的定奪多方諮詢後再說。愛情是門不容易的功課，女老虎除了宜謹慎面對外，另一半的健康值得關心。投資求財以納財為先，追逐為忌。

【兔】喜事將近，貴人相助

歲合星職事，再加上太歲文昌星當家，同時也是兔子們的本命桃花月，這是個人緣磁場超級理想的月份。本月大利廣結善緣積累貴人籌碼，本月的努力有機會為即將到來的2022虎年營造順遂能量。紅鸞吉星發動，女士們宜珍惜良人的出現。男士們宜聚焦在事業上。

【龍】宜捐血，化血光災厄

本命三合月，「將星」又發揮最大的吉祥能量，事業運勢頗佳，機會來了就該勇敢承接。一紅化九災，捐血既可救人，又可化解「白虎星」的血光災厄。財利運勢亦佳，逢低承接是理想策略。情緣運勢以男士較優，該表白就不要猶豫。女士們該有的矜持還是需要堅持。

【蛇】事業運好到爆，注意健康

雖然出現了諸多吉星的身影，不過還是不利嫁娶。「龍德吉星」照拂，本月運勢頗為理想，「太歲文昌星」主事，這是個事業運勢有機會運籌帷幄的月份，做該做的事，勇敢承接不可能任務。雖然如此，本月不利嫁娶。健康星不佳，宜留意天候變化。

【馬】宜謹慎，事業異動稍安勿躁

本命「六沖月」，諸事不宜，嫁娶之事更應避開本月。雖然也是「太歲六合月」，不過由於磁場並不穩定，對於馬人來說職場事業的異動不應該發生，開張開市之舉稍安勿躁為宜。家庭是轉化衝剋磁場最佳的處所，因此提前年終整理之舉，值得參考。

【羊】廣結善緣，人緣桃花佳

雖然是「太歲文昌月」，不過由於「六害星」職事，對於事務的執行需要按部就班，以及按圖施工的思維，否則極容易功虧一簣。即便如此，本月依舊大利嫁娶。人緣桃花星氣勢明顯，廣結善緣積累貴人籌碼的功課不宜停歇。男士們情緣運勢頗佳。

【猴】翻身大運，事業適合轉型

「三合吉星」與「將星」併臨的本月，諸事皆宜。雖然事業運勢因此可望順遂如意，不過借力使力的策略才是真正提旺運勢的好策略。三合、將星主事，再加上創作星助威，事業的出發與轉變都值得進行。投資求財，低接不追逐，有利可圖。

【雞】宜謹慎，認真聆聽他人說話

太歲「文昌星」值月，又是「歲合星」主事的月份，按理說應該是吉利非常。不過由於「本命五鬼星」當道，謹慎是本月的行事態度，務實是化解之道。無須為現實和理想不同調，而感到困擾，只要學會尊重與聆聽，貴人的助益困擾容易迎刃而解。

【狗】姻緣月，另一半是最好的貴人

最為理想的姻緣月，對於男士們而言，這個月最重要的功課就是準備娶個老婆好過年。已有伴侶的男士宜珍惜另一半，因為她是最好的貴人。投資求財有利可圖，商務的出發，業務的開發，加把勁財利十分豐富。不過事業事務反而需要謹慎以對。

【豬】適合建立超強的團隊，注意保暖

人緣桃花星盛開的本月，大利廣結善緣，也大利組織自己的事業團隊，因為這是「英雄淡出，團隊勝出」的年代，再說月令磁場的合作氣息十分強大。不過對於投資求財而言，本月需要謹慎以對。健康星氣勢不佳，宜留意天候變化，作息宜守紀律。