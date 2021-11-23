獨家》高雄驚傳1警員陳屍大樓地下室 死因不明警封鎖調查 13:032021/11/23 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市三民二分局陽明派出所傳出警員陳屍大樓地下室。（翻攝自Google Map／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市三民二分局陽明派出所1名黃姓警員今（23）日被人發現陳屍在一棟大樓地下室，死因不詳；據了解，該名年近50歲的黃姓警員，也曾在鼓山分局服務，後調至三民二分局，同仁之間盛傳黃員疑似在外有債務糾紛，分局目前低調未對外說明，正調查黃員確切死因中。 看屋筆記：新興區星時代(個案＋價格分析) 爭取中職第6隊落腳高雄 陳其邁曝：中華電看過場地非常滿意 群聯5期研發大樓啟用 人才需求無上限 開卷書摘》2021高雄漾藝博 新銳藝術駁二啟程未來 #三民二分局 #陽明派出所 #警員 #陳屍 #高雄三民區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1晚要價2萬元！高雄跨年飯店飆天價 觀光局怒喊嚴查哄抬 17:532021/11/22 生活 剛送完孩子上學 咖啡商遇槍手埋伏家門 10秒內開槍斃命 12:302021/11/22 社會 高市警局推QRcode防吃案 新創舉遭基層酸「搬石頭砸自己的腳」 10:032021/11/23 社會 女子深夜駐足ATM熱線 警一看「這號碼」搖頭苦勸：是詐騙 09:452021/11/23 社會 友人收最後訊息來不及 高雄機車材料行夫妻及岳母輕生 13:192021/11/21 社會 汰除海軍少校闖左營軍區疑竊機密 自曝離譜動機檢不信 11:232021/11/23 社會 10秒轟4槍 男在家門口遭殺害 04:102021/11/23 社會新聞 開卷書摘》2021大港自造節 手創改變世界 10:002021/11/22 寶島 20歲女網戀未謀面高帥男友 對方一句話讓她金援5萬 18:542021/11/22 社會 社會熱門新聞 獨家》高雄驚傳1警員陳屍大樓地下室 死因不明警封鎖調查 - 社會 帽T殺手龍山寺2度變裝 全身高檔名牌全丟趕往桃機 - 社會 光啟高中竟成挖礦廠 教職員半年竊電近4萬度遭訴 - 社會 新店好爸爸遭行刑式槍決 「帽T殺手」10秒開4槍警曝：是熟人 - 社會 女毒蟲假釋出獄投靠叔叔 竟被威脅嘿咻4次怒告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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