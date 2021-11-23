高市三民二分局陽明派出所1名黃姓警員今（23）日被人發現陳屍在一棟大樓地下室，死因不詳；據了解，該名年近50歲的黃姓警員，也曾在鼓山分局服務，後調至三民二分局，同仁之間盛傳黃員疑似在外有債務糾紛，分局目前低調未對外說明，正調查黃員確切死因中。

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