LED封裝廠億光(2393)受惠於背光及不可見光產品推升，前三季獲利年增逾8成，每股盈餘3.78元，今年全年獲利挑戰七年新高；公司明年隨著Mini LED背光、車用、不可見光產品以及VR/AR/元宇宙商機等帶動，業績可望更上一層樓，今股價強攻漲停。

億光今年前10個月營收212.24億元、年增19.13%。前三季營收192.64億元，毛利率27.33%、年增近2個百分點；前三季歸屬母公司淨利16.76億元，年增約83.2%，每股盈餘3.78元，展望第四季淡季仍有撐，全年營運將創佳績。

展望2022年，法人看好億光明年營收有機會保持兩位數成長，主要動能來自Mini LED背光、車用、光耦合器/不可見光相關產品需求。公司也正與多家客戶就VR/AR/元宇宙全新應用，展開相關紅外線LED產品設計，預計將於2022年出貨。

億光今年以來持續受惠於背光及不可見光產品推升，其中，不可見光產品在物聯網、智慧居家、電動車等新應用領域擴展帶動需求，且光耦合器供不應求並陸續調漲價格。億光也因應強勁需求，繼今年新產能均已投產後，明年預計再擴增50%不可見光產能。

目前不可見光產品占億光營收比重約35%，主要包括紅外線LED、光耦合器等；背光比重約占比20%-25%；照明產品比重約10%-15%；消費性電子及其他產品占比30%-40%。