針對內政部長徐國勇昨在警政署記者會表示，攔檢幫派分子車輛發現放有球棒等危險物品要註記在警用行動電腦，作為未來院檢偵審參考，被外界解讀「球棒」要註記。對此，內政部今重申，徐國勇部長在記者會所提「破壞社會治安的行為，警政署也會予以相關註記」，意指有犯罪紀錄者，車內查獲危險物品，將建檔註記。

為因應警方在處理實務案件時，依據刑法第150條移送予地檢署後，起訴率及有罪率偏低，且多數為易科罰金。因此，警政署已研議於11月底前在警用行動載具M-police 上除了「人」的註記外，增列「物」的註記。

內政部表示，當警方依法臨檢時，針對「曾有」暴力犯罪、幫派組織犯罪紀錄者，若發現其車內有刀械、球棒或其他危險物品，將於增設的載具欄位建檔註記。

內政部強調，往後若有發生暴行，將把M -police註記資料併案提供檢察官做為強制處分、起訴及法院判決量刑參考，以輔證其預謀犯案、妨礙社會秩序意圖，該當於刑法第150條構成要件，期待有效嚇阻不法之徒無故攜帶危險物品。