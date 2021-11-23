根據中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）今天發布的報告，與資料轉移和在地化相關的中國政策，正導致企業因擔心法規問題而取消計畫。

商會在報告中寫道：「不確定性造成相當程度的不安，因為這可能對來自中國的資料流造成難以跨越的障礙。」

「一些企業已因資料流減緩受到影響，一家企業打算在中國進行的研發計畫有2/3取消，另一家企業則被迫降級對客戶的服務品質。」

報告指出，中國對海外公司在中國儲存資料訂有法律規定，海外公司向海外轉移資料得先進行「安全審查」。報告形容這是「成本高」且「限制性」的措施，導致資源移出更有生產力的研發工作。

商會還說，此法其他部分仍太過模糊，例如當局要求轉移「重要資料」的公司接受安全審查，但重要資料的定義仍極不精確。

商會建議中國當局竭力澄清政策，好讓在中國的外國公司盡可能與海外部門分享資料。