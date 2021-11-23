由國民黨副秘書長羅智強創立的「台灣智會」今發布「台灣新聞自由」及「2024誰當家」的民調，有42.6％受訪民眾認為2024應「換其他政黨」執政，有57％民眾蔡英文總統在任內關閉中天電視台是傷害新聞自由。

台灣智會執行長楊植斗表示，關於關中天對新聞自由的傷害，調查結果顯示，57.5％的民眾認為關中天傷害到新聞自由，其中41.8％認為「傷害很大」、15.7％覺得「有點傷害」，20.3％覺得「沒有傷害」，其餘22.2％表示不知道、無意見或拒答。

關於2024誰當家，調查結果顯示，42.6％認為應該「換其他政黨」執政、18.2％覺得應該由「民進黨繼續執政」、11.0％表示誰執政「無所謂／都可以」、28.2％「未表態」。

民調也調查四位民選總統，誰最尊重媒體、不干涉新聞自由，結果民調顯示，依照就職先後順序提示姓名後，最不干涉新聞自由的民選總統，以前總統馬英九29.1％排名第一、蔡英文總統16.6％排名第二、前總統李登輝10.3％排名第三、前總統陳水扁僅獲3.6％居末。

趙少康指出，政府有很大的預算，以此次公投為例，執政黨砸5800萬的宣導經費，不只是做廣告，還有很多置入性行銷，台灣媒體基本上大多偏綠立場，最近打顏寬恆從6點打到11點，這到底怎麼回事，竟然如此打到底，媒體看到民調必須要檢討，應要監督執政黨。

趙少康強調，對於蔡英文把中天新聞台關掉這件事，有57％民眾認為有傷害，關掉中天新聞台，已在歷史上留下難看的紀錄，你已肆無忌憚到這個地步，新聞自由是最重要的，「寧可沒有政府，也不能沒有報紙、新聞」。

趙少康指出，這分民調發現，有高達42％民眾希望2024政黨輪替，從這分民調顯示，老百姓是會比較的，尤其會感覺到執政政黨有沒有給他們比較好的生活？「如果我是民進黨，肯定緊張了，民主政治做得好繼續，做不好下台」

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。